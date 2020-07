AS Monaco : le nouveau directeur sportif Paul Mitchell dévoile son plan de bataille

Ce fut le premier gros coup de l'AS Monaco sur le mercato. Le 17 juin dernier, le club de la Principauté nommait Paul Mitchell au poste de directeur sportif. Un homme peu connu du grand public mais un sacré dénicheur de talents. Passé par Southampton et Tottenham, devenu directeur technique du football de la galaxie Red Bull, l'Anglais a su se faire une belle place partout où il est passé. Agé de 39 ans, il a déjà beaucoup bourlingué. C'est donc pour mieux se faire connaître du public français qu'il a donné sa première conférence de presse, aux côtés d'Oleg Petrov, vice-président du club monégasque.

« Le but c'est de créer un environnement propice à la croissance de notre équipe. On a déjà fait du travail depuis mon arrivée. Ce n'est pas le volume de joueurs qui compte, mais surtout l'environnement. Nous travaillons pour permettre à Robert (Moreno, l'entraîneur, ndlr) d'obtenir le succès. C'est l'environnement, la qualité, la régularité, l'intensité. On veut travailler sur la mentalité de nos joueurs. Nous souhaitons qu'ils soient concentrés et travaillent dur pour jouer la gagne », a ainsi lancé Mitchell. A plusieurs reprises, l'Anglais a placé ses mots clés pour évoquer sa stratégie. Plan clair, plan de jeu, patience, dynamisme, concentration, autant de notions qu'il a souvent répétés pour convaincre l'auditoire qu'une nouvelle ère s'ouvrait à l'AS Monaco.

Mitchell réclame de la patience

« Je pense que c'est normal qu'on essaye de renforcer l'équipe, de contribuer à son développement. Personne n'est heureux de la 9e place. Mon histoire est claire, je veux que mon équipe soit dynamique, agressive, joue pour gagner. C'est ce que nous voulons aussi pour la cellule de recrutement. Nous investirons au bon niveau pour trouver des talents, créer la bonne culture et redevenir reconnu pour faire éclore les meilleurs jeunes talents », a-t-il expliqué. Il faudra dès lors ramener un peu de clarté dans l'effectif, qui comptait jusqu'à 70 joueurs sous contrat. « Actuellement, il y en a 61 », a corrigé Oleg Petrov. « J'espère qu'avec le mercato, nous descendrons encore ce chiffre, peut-être jusqu'à 50 ».

À écouter Paul Mitchell, il ne faudra toutefois pas s'attendre à de gros coups d'éclat sur le mercato. « Le club a connu des turbulences. Il nous faut un plan clair. C'est le but pour cet été. Nous avons un plan, il faut bien l'exécuter mais il faudra être patient. Nous avons un plan pour l'évolution, et cela sera sur plusieurs étés, pour s'établir de manière durable au top niveau. C'est ce qui dicte notre conduite. Je ne veux pas parler de budget. Nous avons déjà échangé à ce sujet. En cas d'opportunité, nous essaierons de la saisir. Il est important de faire attention et de ne pas prendre de décisions trop hâtives », a-t-il reconnu. Le nouvel homme fort de l'AS Monaco sait y faire, il l'a prouvé lors de ses précédentes expériences. La différence avec l'ASM ? « Quand je suis arrivé à Leipzig, il faisait moins 12 degrés, ici, il en faisait 30. Je préfère cela », a-t-il glissé dans un sourire.