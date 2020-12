PSG : les garanties sportives au cœur des négociations de la prolongation de Kylian Mbappé

Restera, restera pas ? L'avenir de Kylian Mbappé obsède le PSG. Avec une fin de contrat en juin 2022, une décision devra être prise au printemps. Soit l'attaquant français décide de prolonger et reste au PSG avec un des salaires les plus élevés au monde, soit il ne prolonge pas et quittera le club de la capitale cet été pour un transfert XXL. Le Real Madrid se tient prêt au cas où. Leonardo, qui semble plus confiant qu'il y a quelques semaines, a tout de même mis la pression sur le joueur samedi à la sortie de la victoire face à Montpellier.

«On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi. Arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer.» Si l'optimisme est de mise chez le Brésilien, c'est aussi parce que la crise est passée par là et que plus grand monde n'est capable d'assumer un transfert à neuf chiffres en plus du salaire du champion du monde. Il n'y a pas que cela. D'après RMC, les échanges avec Mbappé, qui portent sur les garanties sportives, sont plutôt encourageants.