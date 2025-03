OL : la réponse éclatante de Rayan Cherki

À 21 ans, Rayan Cherki est enfin sorti du bois. Annoncé depuis plusieurs années comme le talent le plus prometteur de l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif a attendu d’être à deux doigts de quitter son club formateur pour enfin exploser. En Ligue 1, il a marqué 6 buts et possède le statut de meilleur passeur provisoire du championnat avec 9 offrandes. Pourtant, cela n’a pas suffi à convaincre Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France. Le sélectionneur a préféré accorder sa confiance à Désiré Doué et s’en est expliqué hier.

«Ce sont aussi deux jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Les places sont très chères aussi, ces deux joueurs-là sont censés être concernés par l’Euro Espoirs. Ça ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas venir en équipe de France A. Ce sont des qualités différentes. Il y a trois potentiels très intéressants. Ce que peut avoir Doué, c’est sa polyvalence où il est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs, voire au milieu de terrain. J’avais envie que Doué soit avec nous sur ce rassemblement sans enlever forcément d’autres joueurs qui étaient là ou qui reviennent.»

«Ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal ce qu’il se passe.»

Finalement appelé avec les Espoirs pour affronter l’Angleterre et la Slovaquie en match amical, Cherki n’a pas paru déçu par cette non-convocation. Bien au contraire. Double passeur décisif face au FCSB (4-0), le numéro 18 lyonnais n’en finit plus d’impressionner. En Ligue Europa, il est le meilleur passeur de la compétition (8 offrandes) et il est tout simplement devenu le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives en C3 depuis 20 ans… alors qu’il reste potentiellement encore cinq matches à disputer si l’OL va au bout. Et sur la feuille de route du Rhodanien, on en est donc à 8 buts et 18 assists en 33 matches.

«Je suis très content de la prestation des joueurs. Nous avons été très sérieux et ambitieux à chaque moment. Nous pouvons jouer comme ça. Notre jeu est un jeu d’attraction. C’est important d’attirer l’adversaire pour créer l’espace, créer ces connexions entre les joueurs. On a beaucoup travaillé ces phases. Je pense que les joueurs l’ont très bien appliqué. Tout m’a plu», s’est réjoui Paulo Fonseca à l’issue du match. Ironie du sort, Cherki a conclu sa soirée en étant choisi pour le contrôle antidopage. Une séquence qui a bien fait rigoler Corentin Tolisso. « Ça ne m’étonne pas que tu sois au contrôle (antidopage) toi. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal ce qu’il se passe. » Si les Bleus se refusent encore à Cherki, l’OL est, de son côté, bien content de profiter des performances de sa pépite.