EdF : Jules Koundé soutient Adrien Rabiot

L’accueil houleux réservé par les supporters du Paris Saint-Germain à Adrien Rabiot dimanche soir continue de faire couler beaucoup d’encre. Soutenu par tout Marseille, le milieu de terrain tricolore a reçu le soutien d’un de ses coéquipiers en équipe de France, Jules Koundé.

« Peiné pour Adrien parce que je pense que c’est injuste et inacceptable. Au-delà des rivalités, il y a des limites et elles ont clairement été franchies parce qu’on ne s’attaque pas seulement au joueur. Je trouve ça inacceptable, le président de la FFF a déjà apporté son soutien, tout le monde le soutient. J’espère qu’on sera ferme là-dessus parce que c’est inacceptable ce qu’il s’est passé. J’en ai peu parlé avec lui parce que je me doute que ce n’est pas un moment facile. Je n’avais pas envie d’être la millième personne à lui poser la question », a-t-il confié en conférence de presse.