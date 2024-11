Bayern Munich - PSG : les compositions officielles

Soir de choc à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain pour la cinquième journée de Ligue des Champions et les deux équipes ont besoin de points. Dominants dans leur championnat respectif, Bavarois comme Parisiens ont montré des difficultés dans cette campagne européenne avec déjà deux défaites chacun au compteur. Si les Allemands ont remporté leurs deux autres rencontres, les Franciliens, eux, ont enregistré un succès et un match nul. Le Bayern est donc 19ème avec six points tandis que le PSG est 25ème, et donc virtuellement éliminé, avec quatre unités et les deux équipes ont besoin de gagner ce soir pour remonter au classement. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Luis Enrique fait le choix fort d’aligner Safonov aux dépens de Donnarumma dans les buts et d’installer un milieu en losange avec Vitinha, Zaïre-Emery, Neves et Ruiz. Barcola et Dembélé débutent donc sur le front de l’attaque. Lee, Asensio et Kolo Muani démarrent donc la rencontre remplaçants. En face, Vincent Kompany place Guerreiro et Olise sur le banc et aligne Laimer en latéral droit. Kimmich et Goretzka seront devant la défense tandis que Sané, Musiala et Coman alimenteront Kane, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

Bayern Munich : Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Kane

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Ruiz - Dembélé, Barcola

