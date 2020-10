Le pronostic de Mathieu Valbuena pour OL-OM

Un duel des Olympiques. Ce dimanche soir, OL et OM se rencontrent au Groupama Stadium dans un match qui sent la poudre entre deux rivaux sur et en dehors du terrain. Une opposition ouverte où tout peut se passer entre deux équipes un peu mal en point mais avec de la qualité. Difficile donc de pronostiquer un vainqueur même si Mathieu Valbuena, ancien joueur des deux clubs, s'y est essayé.

Joint par La Provence, l'actuel milieu de l'Olympiakos ne voit pas de favori se dégager : « je ne vois aucune équipe se détacher vraiment. Le début de match fera la différence à mon avis. Un pronostic ? En étant objectif, je pense qu'il y aura 2-2, mon côté fan me fait dire que l'OM gagnera 2-1. Mais il y aura des buts ». Des buts et du spectacle, c'est en tout cas tout ce qu'on demande.