PSG : fin de série historique en Ligue des Champions !
La défaite du PSG sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1) marque également la fin d’une série impressionnante. Le club de la capitale a subi son premier revers en Ligue des champions face à une équipe hors des cinq grands championnats européens depuis le 10 décembre 2013, et un match perdu contre Benfica à l’époque.
Avant ce soir à Lisbonne, Paris restait sur 32 rencontres consécutives sans défaite dans ce type d’affrontements (26 victoires, 6 nuls). Une statistique qui souligne un peu plus le caractère historique et symbolique de ce revers, venu casser une dynamique européenne installée depuis plus d’une décennie.
