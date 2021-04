Super League : Jean-Michel Aulas répond à Aleksander Ceferin

La suite après cette publicité

Ce lundi, alors que douze des meilleurs clubs européens avaient décidé de s’allier et de créer la Super League, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, avait salué et remercié Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas. Aujourd’hui, le président de l’Olympique Lyonnais a réagit à cette déclaration, en évoquant une «osmose exemplaire» avec son compère parisien.

«L’osmose exemplaire de Nasser (PSG) et OL a permis instantanément de défendre les valeurs chères au cœur du public de faire basculer les indécis. La FIFA et l’UEFA devraient s’unir encore plus avec les projets de coupe du monde des clubs masculins et féminins, où l’exploit serait toujours possible?», explique-t-il sur son compte Twitter.