Manchester City accuse CR7 de mensonge

La suite après cette publicité

Hier, la première partie de l'interview donnée par Cristiano Ronaldo à Piers Morgan a été diffusée. Le Portugais a notamment expliqué qu'il était proche de signer à Manchester City à l'été 2021. « Honnêtement, j'étais proche de rejoindre City. J'ai beaucoup discuté avec eux comme l'a dit Guardiola. Ils ont essayé de m'avoir mais avec mon histoire, mon coeur et ce que j'ai fait avant à United, ce n'était pas possible. Ça a fait la différence et bien sûr Ferguson aussi. J'étais surpris mais c'était une décision consciente. Le coeur a parlé. Ma relation et mon passé avec United étaient la clé. Je n'aurais pas pu être loyal sans ça. Je ne regrette pas sur certains points. Ferguson a été la clé, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit que c'était impossible de jouer à City et j'ai dit OK Boss. C'était une bonne décision.»

Des déclarations qui ne sont passées inaperçues en Angleterre notamment du côté de Manchester City. Selon le Daily Mail, les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont été très surpris par la sortie de CR7, d'autant que selon eux il ne dit pas l'exacte vérité. Selon l'écurie entraînée par Pep Guardiola, ce n'est pas le joueur portugais mais eux qui ont mis un terme aux discussions. Ils se seraient retirés, eux qui comme Thomas Tuchel l'été dernier à Chelsea, estimaient que le recruter n'était pas une bonne idée et que cela serait une "distraction inutile dans un vestiaires peuplé de stars". Difficile de savoir qui dit vrai.

Raised eyebrows at Manchester City over Cristiano Ronaldo’s claims. Doesn’t tally with their recollection. Told decision to withdraw was theirs, not his. Similar to Tuchel’s later stance at Chelsea. A distraction not needed in a dressing room already packed with winners. #mcfc