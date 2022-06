Mercato : les trois clubs de Liga qui veulent signer Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Manchester United tourne une page. Hier, les Red Devils ont officialisé les départs de Paul Pogba et Jesse Lingard, tous les deux en fin de contrat. Aujourd'hui, ils ont officialisé le départ de Juan Mata. Mais les Mancuniens n'ont pas encore publié de communiqué de presse pour annoncer celui d'Edinson Cavani, dont le bail arrive également à expiration le 30 juin. En revanche, il y a quelques jours, ils ont diffusé un message de l'Uruguayen à destination des supporters de Man Utd. Un message qui ne laisse aucun doute sur les intentions et l'avenir de l'attaquant âgé de 35 ans.

«Je n'ai sincèrement que des mots de gratitude envers les fans et les supporters de Manchester United. Honnêtement, ils m'ont montré beaucoup de respect dès le premier moment où je suis arrivé. Je pense qu'ils ont grandement reconnu tout le dur travail que j'ai toujours essayé de fournir de la meilleure façon possible, en donnant le meilleur de moi-même pour cette équipe. Je suis vraiment très reconnaissant et je partirai d'ici avec un souvenir heureux de cette affection qu'ils m'ont montrée et qu'ils ont toujours montrée.»

Cavani veut jouer en Liga

Une belle façon de mettre un point final à une belle aventure de deux ans pour El Matador. Moins utilisé cette saison, le footballeur né en 87, auteur de 2 buts et de 2 assists en 20 apparitions toutes compétitions confondues (8 titularisations), a été pas mal blessé en plus de faire les frais de l'arrivée de CR7. Il avait d'ailleurs avoué qu'en apprenant le transfert de Cristiano Ronaldo l'an dernier, il avait pensé à s'en aller. Mais les deux stars ont dû cohabiter une saison ensemble. Ce qui est certain, c'est qu'elles ne joueront plus dans la même équipe l'an prochain.

Edinson Cavani cherche un point de chute cet été. Après ses passages réussis à Palerme et Naples, plusieurs écuries de Serie A pensent à lui. Il y a l'Inter Milan, dont la priorité est Lukaku. La Salernitana rêve, elle, de le faire venir. Boca Juniors et River Plate se sont aussi positionnés, de même que la Real Sociedad. L'écurie ibérique pourrait avoir ses chances dans ce dossier car la priorité de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est de rejoindre la Liga. Une information dévoilée par El Chiringuito de Jugones.

Son entourage a discuté avec trois clubs

Un journaliste de l'émission a ainsi expliqué que Cavani dispose de nombreuses propositions mais qu'il souhaite relever un nouveau challenge en Espagne après avoir évolué en Italie, en France et en Angleterre. Josep Pedrerol en a ensuite dit plus sur les clubs séduits par l'attaquant : «l'entourage de Cavani s'est entretenu avec l'Atlético de Madrid, Villarreal et Séville.» Concernant les Colchoneros, cela fait un moment qu'ils suivent le joueur. C'était déjà le cas à l'hiver 2020, quand il était remplaçant au PSG et qu'il avait demandé à partir. Mais il avait finalement terminé l'année dans la capitale française.

Six mois plus tard, les Madrilènes avaient tenté à nouveau le coup en cas d'échec de la piste menant à Luis Suarez. Mais El Pistolero avait bien signé et Cavani, lui, avait rejoint MU. Cette fois-ci pourrait être la bonne. A moins que l'Uruguayen rejoigne Villarreal, où officie Unai Emery qui l'a déjà dirigé au PSG. Mais le club évoluera en Ligue Europa Conférence l'an prochain. Enfin, Séville, qui jouera la Ligue des Champions, aura aussi son mot à dire. Trois prétendants de choix pour l'avant-centre, qui a gagné 12 millions d'euros à Manchester United rappelle El Chiringuito. La bataille est lancée !