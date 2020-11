Schalke 04 : Nabil Bentaleb et Amine Harit sanctionnés, Vedad Ibisevic licencié fin 2020

Schalke 04 a décidé de frapper fort suite aux évènements du week-end dernier que nous vous avons largement relayés. Le club de la Ruhr a publié un communiqué pour annoncer qu'Amine Harit et Nabil Bentaleb étaient sanctionnés, devant s'entraîner à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre, pris en charge par le staff de la réserve. Vedad Ibisevic, qui en est venu aux mains avec l'adjoint Naldo, quittera lui le club le 31 décembre 2020.

«Compte tenu de la situation sportive difficile et des cinq matches importants de Bundesliga jusqu'aux vacances de Noël, la direction sportive du FC Schalke 04 a décidé de prendre les décisions suivantes : Nabil Bentaleb et Amine Harit seront pris en charge par l'équipe d'entraîneurs de l'équipe réserve jusqu'à nouvel ordre et s'entraîneront individuellement. Le contrat avec Vedad Ibisevic sera résilié le 31 décembre 2020», peut-on lire dans le communiqué. Schalke 04 frappe fort, espérant réveiller le talent endormi de Harit et annonçant ne plus compter sur ses deux compères.