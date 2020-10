LdC, Olympiacos : Mathieu Valbuena adulé par son entraîneur et ses coéquipiers

Grand artisan du succès des siens obtenu dans les derniers instants de la rencontre contre l’Olympique de Marseille mercredi soir, Mathieu Valbuena a régalé les fans de l’Olympiakos tout au long de la rencontre. Passeur décisif sur l’unique but du match, le milieu de terrain de 36 ans qui a été élu homme du match par la rédaction FM, a été très actif tout au long de la rencontre, ce qui a posé de nombreux problèmes aux joueurs d’André Villas-Boas. Une performance que n’ont pas manqué de souligner son entraîneur ainsi que ses partenaires, se montrant très élogieux à l’encontre de l’ancien Marseillais.

«Non, Mathieu Valbuena ne me surprend pas, parce que nous attendons toujours le meilleur de sa part. C’est un grand joueur», a réagi le coach de l’Olympiacos Pedro Martins après la rencontre avant de laisser la parole à l'un de ses joueurs. «On voit Mathieu tous les jours, et quand il entre sur le terrain, il devient un lion. Il est un modèle pour nous les plus jeunes. Alors qu'il a beaucoup gagné il se comporte comme s'il n'avait rien gagné, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous» a avoué Yiorgios Masouras, l’attaquant grec de 26 ans.