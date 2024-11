Un ancien dirigeant de Benfica se lâche sur le PSG

Alors que le cas Renato Sanches commence à faire grincer des dents du côté de Benfica, la gronde de certains supporters se fait entendre. En effet, le milieu portugais de 27 ans n’est pas le seul joueur arrivé du Paris Saint-Germain chez les Aguias à être en situation d’échec. Sur les dernières années, on note les cas Julian Draxler et Juan Bernat dont l’aventure à Lisbonne a été compliquée. Cela a eu le don d’énerver Gaspar Ramos.

Ancien vice-président du club, il s’est lâché sur Antena 1 en pointant du doigt ces mouvements entre les deux clubs : «ils les jettent ici pour évaluer s’ils peuvent ou non leur être utiles à l’avenir, et Benfica ne peut pas être soumis à ces situations. Parce qu’au-delà des aspects financiers, qui sont secondaires dans cette situation, il y a surtout l’aspect sportif. Quand on fait des recrutements, c’est pour renforcer l’équipe dans le but de gagner, parce que c’est l’objectif principal de l’équipe, gagner.» Il a aussi estimé qu’il ne fallait pas lever l’option d’achat de Renato Sanches qui est fixée à 10 millions d’euros : «il n’en est pas question, ce serait de la folie pure. Il ne me vient pas à l’esprit, en tant que fan de Benfica et en tant que socio, que celui qui dirige le club en ce moment prenne une telle décision, cela ne me vient pas à l’esprit.»