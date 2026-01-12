Strasbourg : Davide Ancelotti s’est proposé pour remplacer Liam Rosenior

À la suite du départ précipité de Liam Rosenior pour Chelsea, Strasbourg s’était lancé dans une recherche urgente de son nouvel entraîneur et a reçu de nombreuses candidatures. Parmi elles, Davide Ancelotti, 36 ans, a été auditionné par le club alsacien. Libre depuis son licenciement de Botafogo, où il a dirigé l’équipe pendant 6 petits mois, l’Italien bénéficie d’une solide expérience en tant qu’adjoint de son père Carlo dans des clubs prestigieux tels que le Real Madrid, le Bayern Munich, Naples ou encore Everton. Sa maîtrise de l’anglais, de l’espagnol et du français constituait également un atout pour le club, notamment pour gérer un effectif cosmopolite et communiquer avec les médias.

Malgré ces qualités, l’inexpérience d’Ancelotti en tant qu’entraîneur principal a joué en sa défaveur selon L’Équipe. Strasbourg a également échangé avec un entraîneur sud-américain dont l’identité n’a pas été confirmée, avant de décider de confier le poste à l’Anglais Gary O’Neil. Le club a privilégié l’expérience et la connaissance du football européen de son nouveau technicien pour assurer une transition sereine après le départ de Rosenior.