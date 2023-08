Getafe : David Soria allume les Barcelonais

Le match nul entre le FC Barcelone et Getafe au Coliseum Alfonso Pérez a été le théâtre d’un affrontement particulièrement viril, avec notamment 3 cartons rouges distribués, en raison de l’agressivité des 22 acteurs présents sur le terrain. David Soria, le gardien des locaux, est revenu sur les incidents qui ont émaillé la partie lors d’un entretien accordé à Deportes Cope et relayé par Marca. Le portier espagnol n’a d’ailleurs pas hésité à charger le comportement des Barcelonais, toujours prêts à chercher une excuse selon lui.

«L’année dernière, c’était le soleil et la pelouse et cette année, c’est l’arbitre. Ils ont toujours une excuse. J’aime qu’ils pensent ainsi parce que cela signifie que nous faisons bien les choses. Ils ne peuvent pas venir sur notre terrain et penser qu’on va les laisser jouer comme ils veulent. Nous ne pouvons pas jouer comme Barcelone, nous avons d’autres qualités», a confié David Soria. Nul doute que cette rencontre entre les deux équipes devrait encore faire couler beaucoup d’encre dans les prochains jours en Espagne…