PSG : le Collectif Ultras Paris cartonne Leonardo

Mardi dernier, à l’occasion d’un live organisé par le Paris Saint-Germain, Leonardo avait fait tiquer les amoureux du club de la capitale. En effet, alors qu’il évoquait l’actualité chaude des Rouge-et-Bleu, le Brésilien a lâché une phrase qui en a interpellé plus d’un. « Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire. »

Des propos qui valent aujourd’hui à Leonardo d’être la cible de reproches cinglants de la part de certaines figures du club francilien. Dernièrement, c’est d’ailleurs Luis Fernandez qui s’était chargé en premier de recadrer « Leo ». Aujourd’hui, c’est au tour du Collectif Ultras Paris de répondre au dirigeant. Et là encore, Leonardo en prend sérieusement pour son grade.

Le CUP demande du respect

« L’interview du directeur sportif de notre club, Leonardo, le 10 novembre dernier, qui plus est dans notre antre du Parc des Princes, n’a pas manqué de nous interpeller. Ce n’est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une Ville de foot et que nous ne respirons pas PSG. A l’inverse, que resterait-il à Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d’un passé footballistique malhonnête et fantasmé ? Etonnant que M. Leonardo n’ait pas plutôt songé mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation », publie le CUP dans un communiqué, avant de poursuivre.

«Mais pour cela, il faut connaître l’histoire de notre club, l’aimer et la respecter. Il faut sans doute surtout connaître ses supporters et le peuple du Parc des Princes. Peut-être que 46 matches seulement en tant que joueur du club et un retour au sein de la direction quand les associations de supporters étaient bannies du Parc ne sont pas suffisants pour connaitre la ferveur parisienne ? Quel autre club a vu ses supporters se battre avec acharnement pendant 6 ans pour pouvoir retrouver avec succès l’accès à son stade ? (…) M. Leonardo, nous considérons que le lien entre le sportif et les tribunes doit être fort, profond et empli de respect réciproque pour que l’institution soit forte et unie. Pour cela, il faudrait peut-être déjà commencer par nous rencontrer, ce que vous n’avez jamais voulu faire depuis votre retour. Vous verrez, ça peut être plus facile et agréable qu’un rendez-vous administratif… Surtout en sortant, vous saurez enfin que nous supporters parisiens vivons pour notre ville, nos couleurs et pour honorer l’histoire de notre club. Il ne s’agit pas de parler du respect de l’institution, il faut le prouver et la respecter. » S'il avait encore un peu froid, Leonardo a été rhabillé pour l'hiver.