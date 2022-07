JT Foot Mercato : les défenseurs mettent le feu au mercato

La suite après cette publicité

Objectif défense pour 4 clubs européens

Le Bayern Munich va passer à l'offensive dans le dossier Matthijs de Ligt avec une offre de l'ordre de 90M€. La Juventus, qui est en quête de liquidité pour financer son mercato, devrait craquer face à cette offre. L'arrivée du Batave en Bavière ne va pas faire que des heureux et c'est le Français Dayot Upamacano qui pourrait en faire les frais. Il serait la recrue idéale pour couvrir les départs de Rüdiger et Christensen à Chelsea selon le London Evening Standard. Cependant le Bayern n'aurait pas forcément envie de se séparer du joueur. En cas de départ de l'ancien Ajacide, la Juve va devoir lui trouver un remplaçant et selon la Gazzetta dello Sport, la priorité se nomme Kalidou Koulibaly. Mais le Sénégalais, pourrait finalement rester à Naples. En fin de contrat en juin 2023, il aurait reçu une offre impossible à refuser d'après son président Aurelio De Laurentiis : un contrat à 6 millions d'euros nets pour les cinq prochaines années et une reconversion comme entraîneur au club. En plan B, le journal au papier rose explique que la Juve viserait aussi Presnel Kimpembe. Si Paris officialise prochainement l'arrivée de Milan Škriniar, Turin serait la destination idéale pour Presko dans la quête du mondial au Qatar. Un échange avec Moise Kean, déjà prêté par le passé au PSG, serait envisagé. El Español révèle aujourd'hui que les décideurs parisiens cherchent un latéral gauche plus expérimenté et le nom de Ferland Mendy est ressorti sachant que la Juventus serait aussi intéressée.

L'OM reste sur tous les fronts

Justin Kluivert serait dans le viseur des Olympiens ! De retour à l'AS Roma cet été après un prêt à l'OGC Nice (4 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres de Ligue 1), le joueur de 23 ans ne fait pas partie des plans de José Mourinho. Il ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. D'après la presse italienne, l'OM aurait déjà fait une proposition qui se rapprocherait des exigences du club de la Louve. Le club italien réclame 12M et selon le Corriere dello Sport, l'OM aurait fait une offre de 10M. Un dernier petit effort et l'affaire pourrait donc être bouclée. Attention à ne pas trop tarder cependant, car l'AS Monaco et l'OGC Nice sont toujours sur le coup.

Les officiels du jour

Six ans après son départ du Piémont, Paul Pogba fait son grand come-back. En fin de contrat avec Manchester United, la Pioche a signé un contrat de 3 ans. Il touchera un salaire d'environ 10 millions d'euros avec les bonus et portera le fameux numéro 10.

Revenu à Montpellier en fin de saison dernière, Rémy Cabella ne restera pas dans l'Hérault. L'attaquant a signé au LOSC pour une saison avec une seconde année en option.

Nottingham Forest poursuit ses emplettes. Après Omar Richards hier, le club promu en Premier League cette saison annonce le recrutement de Neco Williams. Liverpool récupère environ 20M d'euros dans l'opération.

Toby Alderweireld (33 ans) rentre en Belgique. Le défenseur central, qui évoluait à Al Duhail au Qatar depuis son départ de Tottenham, s'est engagé avec Antwerp.