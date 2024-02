Liga : le Real Madrid corrige Gérone et s’échappe en tête du classement

Ce samedi en fin d’après-midi, le stade Santiago-Bernabeu de Madrid accueillait un choc au sommet en Liga. Avec deux petites unités d’avance sur son adversaire du jour, le Real Madrid avait l’opportunité de reléguer son dauphin, Gérone, à cinq points en cas de victoire. Avec une défense totalement remaniée et sans vrai défenseur central, Carlo Ancelotti se devait d’innover pour sa charnière dans cette rencontre capitale. Néanmoins, le technicien italien pouvait compter sur toutes ses armes offensivement. Et cela s’est clairement ressenti en première période. Inspiré dès ses premiers appuis, Vinicius a lancé les hostilités d’une frappe sublime des 25 mètres qui est venue se loger en pleine lucarne (1-0, 4e).

Une superbe mise en bouche pour commencer le récital de l’ailier brésilien. Largement dominateur, le Real Madrid pouvait également s’appuyer sur un Toni Kroos omnipotent dans l’entrejeu madrilène. Avec la tête sous l’eau, Gérone a concédé un deuxième but peu après la demi-heure de jeu. Auteur déjà d’une prestation XXL, Vini a lancé Jude Bellingham d’un superbe extérieur du pied. Le milieu anglais n’a pas tremblé et a mystifié Gazzaniga avant de finir dans le but vide (2-0, 35e). Affichant une maestria impressionnante, les locaux ont totalement annihilé le jeu des Catalans qui n’ont simplement pas existé pendant les 45 premières minutes.

La blessure de Jude Bellingham comme seule ombre au tableau avec le Real Madrid

Finalement, ce constat peut clairement s’appliquer au reste de la rencontre de Gérone. Méconnaissables, les ouailles de Míchel Sánchez ont pris l’eau et Vinicius a encore appris la vie à Yan Couto. Sur un geste supersonique, le Brésilien a pris le meilleur sur son compatriote et sa frappe arrêtée de peu par Gazzaniga a permis à Bellingham de corser l’addition dans le but vide. Touché sur un contact à la cheville gauche juste avant son but, l’Anglais a finalement dû céder sa place. Un coup dur pour le Real qui s’apprête à défier Leipzig ce mardi en Allemagne dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions (21h).

Mais même sans leur meilleur buteur cette saison, les coéquipiers de Rodrygo ont continué de faire le show devant leurs supporters. Proche de corser l’addition de la tête (61e), le numéro 11 brésilien s’est finalement joint à la fête d’une frappe limpide quelques secondes plus tard (4-0, 63e). Avec la manière, le Real Madrid a été trop fort pour Gérone ce samedi et l’addition aurait pu être encore plus salée. Invaincue depuis 18 matches dans l’élite ibérique, la Maison Blanche semble clairement se diriger vers un nouveau titre en Liga et consolide ainsi sa première place avec un nouveau succès. Une chose est sûre, la formation madrilène a la gueule de l’emploi et elle a remis les pendules à l’heure ce samedi contre son plus farouche adversaire.