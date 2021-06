Mercato : le Barça accélère sur tous les fronts !

La suite après cette publicité

Le Barça est d'attaque ! Le mercato d'été n'est pas encore officiellement ouvert, mais les Culés ont déjà bouclé plusieurs arrivées. Lundi, les pensionnaires du Camp Nou ont officialisé la venue de Sergio Agüero, en fin de contrat à Manchester City. Mardi, ils ont annoncé celle d'Eric Garcia, dans la même situation contractuelle que l'Argentin chez les Skyblues. Mercredi, Emerson a fait son retour au Barça. Un jour, une recrue donc pour les Catalans.

En attendant de savoir s'ils nous réservent une surprise pour ce jeudi, d'autres bonnes nouvelles vont être annoncées prochainement a assuré Joan Laporta en conférence de presse. La première, c'est que Ronald Koeman va bien poursuivre l'aventure au Barça. En fin de contrat dans un an, le technicien néerlandais, qui souhaitait rester, était dans l'incertitude. Son président lui avait signifié il y a peu qu'il étudiait d'autres pistes et qu'il continuerait s'il ne trouvait pas mieux. Une attitude pas très classe.

D'autres recrues arrivent

Finalement, après de nouveaux échanges, le club et le coach hollandais ont décidé de poursuivre ensemble selon l'ensemble de la presse ibérique. Une excellente nouvelle pour les Barcelonais, qui vont aussi pouvoir boucler d'autres dossiers liés au cas Koeman. En tête, on retrouve celui concernant Memphis Depay. En fin de contrat à Lyon, le Néerlandais, courtisé aussi par la Juventus, attendait de connaître le sort qui serait réservé à son ancien sélectionneur.

Et comme Koeman reste, tous les voyants sont à présent au vert pour Memphis. Hier, RAC-1 annonçait que les discussions avançaient bien entre les différentes parties et qu'une arrivée était en excellente voie. Le radio catalane parlait aussi d'un contrat jusqu'en 2023 ou 2024 et précisait que le club avait déjà prévu la vidéo de présentation du joueur. Ce jeudi, Sport confirme et indique que son arrivée pourrait être officialisée la semaine prochaine, une fois le cas Koeman réglé publiquement.

Un dégraissage à peaufiner

La publication espagnole parle elle d'un contrat de trois ans avec une clause libératoire basse. En plus de Memphis, Georginio Wijnaldum, un autre joueur désiré par Ronald Koeman, est en approche. Libre après la fin de son aventure avec Liverpool, le milieu, courtisé notamment par le Bayern Munich, a toujours donné sa préférence aux Culés. Sport a parlé il y a peu d'un accord de principe entre le Barça et le joueur. Lui aussi devrait donc arriver rapidement.

Une recrue validée par Lionel Messi, également satisfait de l'arrivée de son ami Kun Agüero. De quoi lui donner envie de rester. En fin de contrat le 30 juin, la Pulga va prolonger son bail selon la presse ibérique comme argentine. Prudent, Joan Laporta a concédé que cela était en bonne voie. Les bonnes nouvelles s'accumulent donc du côté du Barça. Un club qui s'active aussi pour dégraisser. Le président l'a confirmé en conférence de presse, en déclarant qu'avec les arrivées il y aurait des départs. En effet, le club est dans le rouge financièrement et doit dégraisser.

Ce n'est pas un secret, les Blaugranas souhaitent se séparer de Samuel Umtiti. Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour le Français, qui n'est pas pressé de partir. Vendre Philippe Coutinho est aussi l'objectif du Barça. Arsenal et Everton ont un œil sur le Brésilien, en échec en Espagne. Même chose pour Miralem Pjanic, qui chercherait à retourner en Italie. Braithwaite, Neto, Junior Firpo ou encore Matheus Fernandes sont aussi invités à aller voir ailleurs. En revanche, le club aimerait prolonger Ousmane Dembélé, en fin de contrat dans un an. La révolution est en marche à Barcelone !