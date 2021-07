Le roi Manaj impressionne au Barça, le gros chèque d'Arsenal pour trouver son gardien

La suite après cette publicité

Le Roi Manaj porte le Barça

Le Barça jouait un match de préparation hier et la rencontre a tourné à la démonstration pour les Blaugrana, face au Nastic. Les Catalans l'ont emporté 4 buts à 0, tous marqués en 2e mi-temps. Et un homme est sorti du lot il s'agit de Rey Manaj auteur d'un triplé. C'est pour cela qu'il fait la Une de Mundo Deportivo qui s'amuse en parlant du «Roi Manaj», qui se dit «rey» en espagnol. Cela fait aussi la couverture de Sport qui parle d'une «victoire écrasante». L'autre information du jour qui concerne aussi le Barça, c'est le bras de fer qui continue entre les dirigeants et les joueurs au sujet des salaires. Car ces derniers ne veulent toujours pas baisser leurs émoluments, au grand dam du board catalan…

37 M€ minimum pour Ramsdale

En Angleterre, Arsenal continue de s'activer sur le marché des transferts. Le club londonien cherche à s'offrir un gardien de but et c'est sur Aaron Ramsdale qu'il a jeté son dévolu. Selon The Times, les deux premières offres des Gunners ont été refusées par Sheffield United, qui en demande plus. Toujours d'après le quotidien, il faudra lâcher plus de 32 M£ soit environ 37 M€. L'une des raisons évoquées est que le portier anglais faisait partie du groupe des Three Lions à l'Euro, et que sa côte a bien augmenté. La nouvelle fait aussi les gros titres du Daily Star. Pour le tabloïd c'est légèrement différent, puisque Ramsdale sera un Gunner, en échange de ce montant de 32 M£.

La Joya va prolonger à la Juve ?

Du côté de l'Italie, c'est une photo de Paulo Dybala qui fait la Une de Tuttosport. Une image de la Joya en train de poser avec Alessandro Del Piero qui semble anodine. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le journal italien ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il est «prêt à prolonger», écrit ainsi le média qui parle de «renouveau» et qui explique que l'image donne beaucoup d'«enthousiasme» chez les fans de la Juve.