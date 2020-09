L'OM défie l'OL pour Facundo Pellistri

La suite après cette publicité

Un attaquant, jeune et prometteur, susceptible de représenter une belle plus-value à la revente en cas de réussite. L'Olympique de Marseille disposerait de 5-6 M€, hors vente, pour s'attacher ce genre de profil comme l'expliquait il y a peu La Provence.

Et Facundo Pellistri (18 ans) coche quasiment toutes les cases. L'attaquant de Peñarol, présenté comme un talent en devenir au pays, figure, selon la radio uruguayenne Vamos que Vamos, sur les tablettes du club phocéen.

La L1 a ses chances

Les Ciel-et-Blanc rejoignent Manchester United, Manchester City et un autre club de Ligue 1 sur ce dossier, l'Olympique Lyonnais, qui, par l'intermédiaire de son directeur sportif Juninho, a même déjà présenté des offres concrètes. La direction de Peñarol, qui a donc reçu 4 offres selon Ovacion, attend de nouvelles propositions concrètes et un dénouement d'ici la fin du mercato, comme l'a expliqué Evaristo Gonzalez, sur les ondes de la radio locale.

«Il reste 15 jours pour que cette opération se définisse. Il ira en Europe, c'est sûr. Il a un passeport européen. Il parle parfaitement anglais. Mais quelque chose me dit qu'il devra apprendre le français aussi», a lancé le décideur uruguayen, de manière assez énigmatique, sans en dire davantage. On devrait rapidement en savoir plus.