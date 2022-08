Premier League : Liverpool commence par un nul face à un Fulham séduisant

Week-end de fête en Angleterre ! Une semaine après le Community Shield, remporté par Liverpool face à Manchester City (3-1), la Premier League était de retour avec évidemment la 1ère journée. Au lendemain de la victoire d'Arsenal sur la pelouse de Crystal Palace (2-0), les Reds faisaient donc leur rentrée en Championnat avec une rencontre contre le promu Fulham, déjà de retour un an après sa descente, à Craven Cottage. Du coup, les dernières confrontations entre les deux équipes remontaient à la saison 2020/21 et les Reds n'avaient pas réussi à battre les Cottagers (1-1 à l'aller, 0-1 au retour) ! Un goût de revanche était dans l'air et Jürgen Klopp alignait un 4-3-3 avec un trio Salah-Firmino-Diaz devant, lassant Nunez sur le banc. Marco Silva partait lui sur un 4-2-3-1 et comptait sur Mitrovic en pointe pour surprendre le club de la Mersey.

La suite après cette publicité

Devant un public en folie, les locaux surprenaient tout le monde en faisant plus qu'embêter les Reds en début de rencontre. Les séquences de Fulham étaient intéressantes et les Reds souffraient sans encaisser de but. La première réelle opportunité arrivait un peu tard avec cette tentative de la tête non cadrée de Salah (22e). Les Cottagers répondaient derrière puisque Palhinha, dans la confusion, offrait une grosse frayeur aux visiteurs (25e). Les joueurs de Marco Silva poussaient de plus en plus et après une occasion de Reed (32e), l'ouverture du score arrivait enfin. Sur un sublime centre de Tete, Mitrovic dominait Alexander-Arnold dans les airs pour marquer de la tête (32e, 1-0). Un gros coup dur pour Jürgen Klopp et ses hommes, surtout que Luis Diaz touchait lui le montant juste derrière (39e).

Entrée décisive de Nunez

Après une première période compliquée, Liverpool se retrouvait donc mené à la pause pour sa rentrée en Premier League. Au retour des vestiaires, les Reds montraient déjà un peu plus de choses. Nunez et Elliott entraient notamment en jeu vers la 51e minute et ça changeait beaucoup de choses. Si Kebano trouvait le poteau d'une grosse frappe du droit (57e), les Reds étaient bien plus dangereux (53e, 61e, 62e) et étaient logiquement récompensés. Côté droit, Alexander-Arnold centrait au sol vers Nunez qui égalisait d'une Madjer (64e, 1-1). De quoi relancer Liverpool qui n'était pas loin de passer devant avec une autre situation chaude pour l'Uruguayen (67e). Mais peu de temps après, Van Dijk touchait Mitrovic dans la surface et offrait ainsi un penalty à Fulham.

Auteur de l'ouverture du score, l'attaquant serbe se faisait justice lui-même et transformait sur sa droite, là où Alisson avait aussi plongé (72, 2-1). Tout était donc à refaire pour les visiteurs qui ne baissaient pas les bras. Après une grosse reprise de Carvalho au-dessus (80e), Salah marquait à son tour sur un service de Nunez, après une longue ouverture d'Alexander-Arnold (80e, 2-2). Sous un soleil de plomb, les deux équipes se retrouvaient donc une nouvelle fois à égalité et poussaient pour aller chercher cette précieuse victoire mais personne ne prenait le dessus malgré une dernière énorme occasion pour Liverpool avec cette barre transversale trouvée par Henderson (90e+4). Au bord de La Tamise, Fulham et Liverpool se quittaient donc dos à dos (2-2) et personne ne rejoignait Arsenal en tête du classement.