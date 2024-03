Real Madrid : Rodrygo a 4 portes de sortie XXL

Le Real Madrid a bien digéré le départ de Karim Benzema. Après avoir mené l’attaque espagnole durant des années, le Français a pris la direction de l’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad l’été dernier. Une perte importante sur le terrain comme dans les vestiaires où le Nueve, qui portait le brassard, était l’un des tauliers. On se demandait comment les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu allaient faire sans lui. D’autant qu’ils n’ont pas recruté un numéro 9 de classe mondiale pour le remplacer, sans faire offense à Joselu, qui est venu à la base pour jouer les doublures.

Mais hier, AS a expliqué, chiffres à l’appui, que les Merengues ont su passer à autre chose. La saison passée, la dernière de KB9 à Madrid, ils avaient une moyenne de 2,08 buts par rencontre. Lors de cet exercice 2023-24, ils font mieux puisqu’ils affichent une moyenne de 2,23 buts par match. Jude Bellingham a longtemps était le plus performant face au but, lui qui est aidé à présent par Vinicius Jr, qui est à présent le plus efficace. Joselu, lui, a marqué 13 buts et donné 3 passes décisives. Même si on imagine qu’avec Benzema le Real Madrid aurait sûrement été meilleur, le club ibérique s’en sort très bien sans lui.

Toutefois, Florentino Pérez et ses équipes ne comptent pas rester ainsi l’an prochain. Kylian Mbappé et Endrick vont rejoindre la capitale espagnole et sérieusement renforcer le compartiment offensif de l’équipe. L’attaque madrilène aura fière allure avec ces deux joueurs mais aussi Joselu, Brahim, Vinicius Jr ou encore Rodrygo. Concernant ces deux derniers, certains médias ont indiqué que l’un ou l’autre pourrait être sacrifié pour faire de la place à KM7 et au jeune Endrick. Concernant Vini Jr, le Real Madrid compte sur lui et veut l’associer avec Mbappé. Carlo Ancelotti le prépare en ce sens. Pour Rodrygo, l’idée des Madrilènes est de continuer avec lui.

C’est aussi le plan du joueur, qui a de bonnes relations avec le Mister. Malgré tout, il pourrait faire les frais de la concurrence et du système mis en place. Ce qui n’a pas échappé à plusieurs écuries, qui sont disposées à lui offrir mieux. Sport explique que Liverpool, Arsenal, Manchester United mais aussi Manchester City sont tous sur le coup. Ils se sont renseignés sur sa situation et sur la possibilité de s’engouffrer dans la brèche pour récupérer le Brésilien de 23 ans, auteur de 12 buts et 7 assists en 39 rencontres toutes compétitions confondues (32 titularisations). Si sa clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros, il faudra mettre plus de 100 millions d’euros pour le recruter. Ses prétendants sont prévenus !