Barça, Uruguay : Ronald Araujo va finalement se faire opérer et rater le Mondial 2022

Voilà un revirement de situation qui n'a pas été décidé à la légère. Selon les informations d'Esport3, Ronald Araujo (23 ans) aurait écouté les recommandations de Xavi Hernandez, son entraîneur au FC Barcelone, ainsi que du staff médical du club espagnol, et donc de se faire opérer de l'adducteur de la jambe droite. Un choix lourd de sens et de conséquences, puisqu'il écarterait le défenseur central uruguayen des terrains pour 2 ou 3 mois et donc de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Cela diminuerait en revanche considérablement les risques de rechute.

Comme expliqué ces dernières heures, Ronald Araujo devait consulter Xavi et les médecins du Barça ce lundi afin de faire le point sur sa situation et la meilleure décision à prendre pour la suite de sa carrière. L'international uruguayen avait, dans un premier temps, préféré ne pas se faire opérer, écoutant ainsi sa sélection pour être apte au Qatar. Araujo, blessé dès la 5ème minute lors d'un amical avec la Celeste contre l'Iran (0-1), a disputé 7 rencontres au total avec Barcelone cette saison. L'hécatombe continue pour les Blaugranas.