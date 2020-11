FC Barcelone : Gerard Pique refuse l'opération !

Il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait que Gerard Piqué souhaitait éviter l’opération après son entorse de 3ème degré au ligament latéral interne du genou face à l’Atlético de Madrid. Le quotidien espagnol Sport craignait un éloignement des terrains d’une durée de quatre mois. Ces derniers ne se sont pas trompés. Selon les informations de Catalunya Ràdio, le défenseur central catalan a décidé de miser sur un traitement conservateur pour soigner sa grave blessure.

AS nous apprend également ce jeudi que le chirurgien Ramon Cugat, avec qui Pique a longuement discuté, avait quant à lui recommandé au joueur de 33 ans de passer par la salle d’opération pour se stabiliser et ne pas rechuter au sortir de cette blessure. Une opération que le défenseur du FC Barcelone aurait refusé pour ne pas être éloigné des terrains durant six à huit mois. Une durée trop importante pour celui à qui on laisse certainement encore deux à trois années au sein de l’élite du football. Si les services médicaux de Barcelone lui ont annoncé qu’il pourra revenir sur le terrain au mois d’avril, le temps nous dira si ce choix était le bon ou non.