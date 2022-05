Manchester United : les terribles déclarations de Ralf Rangnick après l'humiliation à Brighton

Une énorme gifle inattendue. Opposé à Brighton ce samedi dans le cadre de la 36e journée de Premier League, Manchester United a sombré en s'inclinant lourdement sur le score de 4-0. Caicedo (15e), Cucurella (49e), Gross (57e) et Trossard (60e) ont tous trouvé le chemin des filets pour aller décrocher la victoire et surtout humilier les Red Devils, au fond du trou. Car avec ce lourd revers, l'équipe de Ralf Rangnick ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, le Top 4 étant désormais inatteignable en championnat. Au mieux, Cristiano Ronaldo et ses partenaires finiront en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, au pire ils ne joueront aucune coupe d'Europe en 2022-2023.

Actuellement sixièmes avec plus de matches que ses poursuivants, les Mancuniens n'ont plus vraiment leur destin entre leurs mains, et tout reste donc possible. Mais pour l'heure, les fans de MU attendaient certainement des excuses, et ils en ont eu. Interrogé après la rencontre, l'entraîneur Ralf Rangnick s'est rapidement adressé aux fans : «c'était une terrible performance . De la première à la dernière minute, ce n'était pas suffisant et nous ne pouvons que nous excuser pour cette performance et cette défaite humiliante. (...) Nous ne pouvons que nous excuser auprès des supporters qui ont fait le déplacement. Nous n'étions tout simplement pas assez bons. Le seul moment où nous avons été un peu stables derrière, c'est quand nous avons joué à trois derrière dans les dernières minutes.»

«À certains moments aujourd'hui, on avait l'impression qu'on était en vacances»

Cependant, le technicien allemand ne s'est pas arrêté là et a vite abordé le jeu de son équipe. Et là, ça fait mal. «Nous avons eu des problèmes plus tôt dans la saison, j'ai vu que nous avons perdu 4-1 contre Watford, qui est désormais relégué. Le problème de cette équipe est de savoir comment défendre en équipe, nous ne sommes pas assez bons», a envoyé le coach âgé de 63 ans qui va ensuite laisser sa place à Erik ten Hag, déjà officialisé comme prochain entraîneur du club. Pour son dernier match de la saison, Manchester United devra en tout cas bien finir face à Crystal Palace (dimanche 22 mai, 17h), et Ralf Rangnick l'a rappelé.

«À certains moments aujourd'hui, on avait l'impression qu'on était en vacances et c'est ce que nous devons corriger contre Crystal Palace.» Des joueurs peut-être déjà en vacances, un jeu inexistant et triste, des individualités qui ne brillent plus. La saison 2021-2022 de Manchester United aura donc été un cauchemar du début à la fin, et le mercato estival risque d'être plus qu'agité dans le nord de l'Angleterre sans une place en C1 d'assurée.