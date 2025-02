Liga : le Rayo Vallecano devient sixième en enfonçant Valladolid

Ce vendredi, la 23e journée de Liga s’ouvrait avec la réception du Real Valladolid par le Rayo Vallecano. Une opportunité pour le club madrilène d’intégrer le top 6 du classement en cas de victoire face à la lanterne rouge.

Et la mission est remplie pour les joueurs en rouge et blanc. Largement supérieurs aux Pucelanos, les Madrilènes sont allés chercher la victoire grâce au seul but d’Alvaro Garcia Rivera (1-0, 71e). Avec ce succès, le Rayo devient provisoirement sixième quand Valladolid s’enfonce à la dernière place.