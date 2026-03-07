Ligue 1 : l’OM prend sa revanche et empoche un précieux succès à Toulouse

Dans un Stadium animé pour cette 25e journée de Ligue 1, Toulouse recevait l’OM quelques jours seulement après avoir éliminé les Phocéens en Coupe de France. Les Violets de Carles Martínez Novell démarraient en 3-4-3 avec Restes dans les buts derrière Sidibé, Nicolaisen et McKenzie, tandis que Kamanzi, Diop, Methalie et Casseres animaient l’entrejeu. Devant, Dønnum, Emersonn et Gboho tentaient de peser sur la défense marseillaise. En face, Habib Beye alignait un 4-3-3 avec Rulli dans la cage et une défense composée de Weah, Pavard, Balerdi et Medina. Au milieu, Kondogbia, Højbjerg et Timber devaient contrôler les débats derrière le trio offensif Greenwood, Aubameyang et Paixão. Dès l’entame, les Marseillais confisquaient le ballon et installaient une forte domination territoriale (8e), même si Toulouse tentait de répondre par quelques projections rapides, notamment grâce à Gboho dans l’axe (9e) puis Sidibé (11e).

Après plusieurs minutes d’observation, l’OM faisait parler son efficacité. Lancé sur le côté gauche par Medina, Paixão débordait et adressait un centre en retrait parfait dans l’axe pour Greenwood qui surgissait dans la course et envoyait une frappe puissante au fond des filets de Restes (17e, 0-1). L’attaquant anglais inscrivait ainsi son 15e but de la saison en Ligue 1 et plaçait Marseille devant. Les visiteurs continuaient ensuite de pousser et Aubameyang passait tout près de faire le break après une énorme erreur de relance de Casseres. L’attaquant gabonais contournait Restes mais manquait le cadre du but vide (27e). Toulouse peinait alors à se montrer dangereux offensivement et n’inquiétait que rarement Rulli malgré cette belle tentative du droit de Dønnum (43e), tandis que les Phocéens géraient la rencontre avec maîtrise jusqu’à la pause, dominant largement la possession et les occasions.

Les Phocéens ne craquent pas

Au retour des vestiaires, le visage du match changeait sensiblement. Toulouse revenait avec davantage d’agressivité et tentait d’imposer un pressing plus haut sur la relance marseillaise. Entré à la pause, Hidalgo se procurait rapidement une première situation dans la surface mais sa tentative passait au-dessus (46e). Les Violets se montraient plus menaçants et frôlaient l’égalisation lorsque Gboho reprenait un centre en retrait dans la surface et voyait sa frappe s’écraser sur la barre transversale de Rulli (54e). Marseille reculait alors et subissait de plus en plus la pression adverse. Les fautes se multipliaient au milieu de terrain et la rencontre devenait plus brouillonne, malgré quelques tentatives marseillaises comme ce coup franc enroulé de Paixão qui passait juste au-dessus du but de Restes (66e).

Dans le dernier quart d’heure, le Téfécé poussait pour arracher l’égalisation devant un public du Stadium de plus en plus bruyant. Les centres se multipliaient dans la surface olympienne mais Rulli restait vigilant, notamment sur une tentative de Methalie bien interceptée au premier poteau (77e). Marseille se repliait et gérait son avantage avec une défense solide autour de Pavard et Balerdi, tandis que les Toulousains manquaient d’inspiration dans les derniers mètres. Malgré les changements offensifs opérés par Martinez Novell, le TFC ne parvenait pas à renverser la situation, et la dernière belle tentative de Vignolo était repoussée par Rulli (86e). L’OM tenait finalement son court, mais précieux succès (0-1), prenant ainsi sa revanche après l’élimination en Coupe et réalisant une bonne opération dans la course au podium en Ligue 1. Au classement, les locaux chutent à la 12e place, tandis que les Phocéens remontent provisoirement à la 3e position, à la veille du match entre l’OL et le Paris FC