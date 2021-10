PSG : le temps donnera raison à la MNM selon Lionel Messi

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin Lionel Messi rejoint un secteur offensif de classe mondiale, en compagnie de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Angel Di Maria. Un quatuor d'attaque considéré sur le papier comme le meilleur du monde à l'heure actuelle. Dans un entretien accordé à France Football, l'ancien du FC Barcelone a conscience du travail à réaliser pour perfectionner son entente avec les autres atouts offensifs du club de la capitale, dont certains avec qui il a déjà évolué en club et en sélection.

« C'est quelque chose qui va se mettre en place naturellement, au fur et à mesure des matches qu'on va jouer ensemble. On va apprendre à se connaître avec le temps. Je connais «Ney» depuis longtemps, on a joué de nombreux matches ensemble et on se connaît bien. C'est un peu la même chose avec Angel, avec qui je joue en sélection depuis des années. Quant à Kylian, cela ne fait quelques entraînements et quelques matches qu'on évolue ensemble. Plus on va passer de temps ensemble, dans le vestiaire et sur le terrain, mieux on va se connaître et être performants », a-t-il déclaré dans les colonnes du mensuel sportif français.