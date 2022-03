PSG - Bordeaux : Neymar, contre vents et marées

La suite après cette publicité

«Je sais que je ne me sentirai jamais chez moi ici», avait confié le numéro 10 parisien dans son documentaire «Neymar : le chaos parfait», diffusé sur Netflix. Une déclaration qui avait fait polémique, mais qui prend aujourd'hui plus que jamais sens. Face à Bordeaux ce dimanche après-midi (3-0), le Brésilien a eu le droit à un traitement particulier de la part du public parisien. Dès l'annonce de la composition parisienne, le joueur de 30 ans a été sifflé. Et ça a continué durant toute la partie, à chaque fois que ce dernier était en possession de la balle.

Et pourtant, le Ney a livré une prestation plus que correcte. Élu homme du match par notre rédaction FM, le Brésilien a été l'un des Parisiens les plus remuants et celui à avoir récupéré le plus de ballons (13 duels gagnés, 7 ballons récupérés soit le plus haut total des siens). Il a été récompensé de son activité par un but en reprenant victorieusement un centre d'Hakimi (52e). Mais pas de quoi calmer le courroux des supporters parisiens qui l'ont pris en grippe toute la partie. Des «Neymar, hijo de puta» sont même descendus des travées du Parc des Princes après son but.

Les sifflets pour Neymar malgré son but qui permet au PSG de faire le break #PSGFCGB pic.twitter.com/LKHR99HAuh — Stéphane Tan (@StephaneTan12) March 13, 2022

L'entourage de Neymar à la rescousse

Force est de constater que le public parisien n'a pas digéré la prestation insipide du Brésilien lors du 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Son coach, Mauricio Pochettino a en tout cas pris la défense de son joueur au micro de Canal +. «Pour moi, c'est injuste. Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Neymar et Messi. Ce sont deux joueurs de classe mondiale. Il faut donc les respecter. Lorsque nous perdons ou gagnons, c’est toujours en équipe», a-t-il confié. Son ancien coéquipier au Barça Luis Suarez a aussi volé à la rescousse de son ami. « Comme toujours, le football n’a pas de mémoire. Je suis toujours avec vous ! Je vous aime beaucoup », a lancé l'Uruguayen sur les réseaux sociaux.

Quid donc de l'avenir du Ney ? Alors qu'un grand ménage se prépare au PSG cet été, le Brésilien ne serait pas retenu par la direction parisienne en cas d'offre suffisante, malgré un contrat qui court jusqu'en 2025. Problème, les émoluments monstrueux du joueur de 30 ans réduisent considérablement la liste des prétendants. Après avoir tout fait pour le conserver, le PSG semble aujourd'hui résigné à son sujet. Reste à savoir si l'intéressé saura de nouveau inverser la tendance, comme ce fut le cas par le passé... ou fera-t-il le choix de quitter le continent européen, direction la MLS ?