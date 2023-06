Rayan Cherki adresse un message clair à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse ce jeudi, Rayan Cherki (19 ans) a évoqué sa belle relation avec Alexandre Lacazette. «J’ai une relation particulière avec lui. Il a souvent entendu des mauvaises choses sur moi. Et finalement, on est sur la même longueur d’onde. J’aime jouer avec lui et lui aime qu’on prenne du plaisir ensemble sur les terrains.» En fidèle lieutenant, il compte tout faire pour l’aider à remporter le titre de meilleur buteur de la saison. Avec 27 buts, le capitaine lyonnais est à une longueur de KM7 (28 réalisations).

Et Cherki, qui est proche de Mbappé, veut l’aider. Il nous en avait déjà parlé après le match face à Monaco. Il en a remis une couche ce jeudi face à la presse. «Après le match contre Monaco, j’avais déjà prévenu mon ami Kylian (Mbappé) que la guerre (avec Lacazette) allait se terminer sur les terrains. Alex me dit que j’abuse des fois. Mais il sait que sur le dernier match, je vais et nous allons tout faire pour qu’il marque les buts.» Mbappé est prévenu, Cherki ne lui fera pas de cadeau

