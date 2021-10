Troyes - Nice : les compositions sont là

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel intéressant entre l'ESTAC et Nice. A domicile, les Troyens optent pour un 3-4-3 classique avec Gauthier Gallon dans les buts. Devant lui, Oualid El Hajjam, Jimmy Giraudon et Yoann Salmier prennent place. Giulian Biancone et Youssouf Koné assurent les rôles de pistons tandis que Rominigue Kouamé et Xavier Chavalerin assurent le double pivot. Devant, Yoann Touzghar est accompagné par Renaud Ripart et Mama Baldé en attaque.

De son côté, Nice reste dans son traditionnel 4-4-2 avec Walter Benitez dans les cages. Youcef Atal, Jean-Clair Todibo, Dante et Hassane Kamara prennent place en défense tandis que Hichem Boudaoui, Pablo Rosario, Mario Lemina et Calvin Stengs sont positionnés dans l'entrejeu. Enfin, le duo d'attaque voit une association entre Kasper Dolberg et Andy Delort.

Les compositions

Troyes : Gallon - El Hajjam, Giraudon, Salmier - Biancone, Kouamé, Chavalerin, Koné - Ripart, Touzghar, Baldé

👉 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗻 pour ce match face aux Niçois au SDA !

🗣 Allez l’ESTAC ! #ESTACOGC #TeamEstac 💥🔵⚪ pic.twitter.com/m0aia5mvs4 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) October 17, 2021

Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Kamara - Boudaoui, Rosario, Lemina, Stengs - Dolberg, Delort

Niçoises, Niçois, voici votre équipe pour le duel face à l'@estac_officiel 💪🔴⚫️



⌚️ Coup d'envoi à 13h

📺 Match retransmis sur @PVSportFR

🗣 Live commenté sur #OGCNice TV#ESTACOGCN #IssaNissa pic.twitter.com/EAXI8byILh — OGC Nice (@ogcnice) October 17, 2021

