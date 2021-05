Mauro Icardi a demandé à quitter le PSG !

La suite après cette publicité

Lorsque Leonardo parvient à boucler l'arrivée en prêt (avec option d'achat de 50 M€) de Mauro Icardi durant l'été 2019, les observateurs saluent l'initiative de l'homme fort du recrutement du PSG. Et la première saison parisienne de l'ancien buteur de l'Inter leur donne raison. Mobile, bien placé, malin dans ses déplacements et toujours dans les bons coups, Icardi enfile les buts comme les perles que ce soit en Ligue 1 ou en phase de poules de Ligue des Champions durant six premiers mois de rêve.

Mais depuis 16 mois, la machine s'est sacrément enrayée. Entre un spleen qu'il ne cache pas, une hygiène de vie loin d'être idéale pour un sportif de haut niveau qui va engendrer un surpoids chronique et des blessures à répétition, l'Argentin est à la peine. Quasiment pas utilisé lors du Final 8 à Lisbonne, il enchaîne une deuxième saison parisienne sur le même tempo que sur la fin de la précédente, à savoir sur un rythme indigne du calibre et de la réputation d'un tel joueur. Pire, il enchaîne les blessures et ne joue que cinq matches entre septembre et décembre, se faisant chiper la place de numéro 9 par Moise Kean, bien plus tranchant.

Le PSG ne veut pas garder Mauro Icardi... qui ne veut pas rester

En interne, on s'interroge de plus en plus sur l'apport d'Icardi. L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc en lieu et place de Thomas Tuchel ne va rien changer et hormis quelques éclairs en Coupe de France (un triplé face à Angers ou un but en finale contre Monaco), le rendement et les performances de l'international argentin sont catastrophiques à l'image de son match fantomatique face à Manchester City en demi-finale retour de Ligue des Champions en Angleterre.

En coulisse, Leonardo ne cache pas son envie de voir partir un joueur qui n'a de toute façon plus envie de rester au PSG. Icardi ne se sent pas assez aimé et respecté, notamment par Mauricio Pochettino avec qui il avait une bonne relation au début, mais qui ne lui a pas montré assez de soutien, notamment en fin de saison. Dès lors, l'un des représentants du joueur avec Wanda Nara, Gabriele Giuffrida a rencontré il y a quelques jours Leonardo pour évoquer l'avenir de Mauro Icardi. Selon nos informations, Giuffrida a indiqué au directeur sportif brésilien du PSG les envies d'ailleurs du n° 9 parisien.

Sa compagne Wanda Nara, qui gère également ses intérêts, veut à tout prix le faire revenir en Italie cet été et a déjà sondé quelques clubs à commencer par la Juventus. Quant à Gabriele Giuffrida, il sonde le marché anglais à la recherche d'une écurie capable de supporter son incroyable salaire (10 M€ par an) et aussi un transfert qui pourrait atteindre 40 M€. Paris, qui cherche à conserver Moise Kean, ne fera rien pour le retenir et se dit à l'écoute de toute offre satisfaisante. Il faut dire que la possibilité de récupérer une forte somme associée à l'économie d'un des plus gros salaires du vestiaire ne serait pas pour déplaire à Leonardo. Reste à savoir qui tentera de relancer le buteur de 28 ans.