Liverpool-Chelsea : les compositions officielles

C'est le choc de ce week-end de Premier League, comptant pour la 3e journée. Le champion d'Europe en titre, Chelsea, renforcé par le retour au club du Belge Romelu Lukaku en échange de 115 M€, se déplace à Anfield, chez le champion d'Angleterre 2020. Après deux succès face à des mal classés, les Reds se présentent dans un 4-3-3 classique. Andrew Robertson y récupère notamment son couloir gauche à la place de Konstantinos Tsimikas, tandis que Fabinho, endeuillé après le décès de son père, retrouve le onze. Roberto Firmino démarre également, pas Diogo Jota.

Les Blues, impressionnants la semaine passée face à Arsenal dans le derby, n'effectuent qu'un seul changement avec la titularisation du Français N'Golo Kanté au milieu, alors que Mateo Kovacic débutera la partie sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Elliott, Henderson, Fabinho - Salah, Firmino, Mané

