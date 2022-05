Comment la France a récupéré la finale de la Ligue des Champions

Originellement programmée à Saint-Petersbourg, la finale de la Ligue des Champions a été délocalisée au Stade de France à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cependant, de nombreuses villes auraient pu prétendre à l'organisation express de cet évènement, mais c'est bien Paris, et Saint-Denis, qui ont été choisis.

Le choix d'Aleksander Ceferin d'organiser cette finale en France s'explique de plusieurs raisons selon L'Equipe. Tout d'abord, le Stade de France n'a connu que deux finales de LDC en 2000 et 2006. Ensuite, car Ceferin ne souhaitait pas que la rencontre se joue à Wembley à cause des pressions exercées sur l'UEFA par Boris Johnson. Enfin, il avait particulièrement apprécié qu'Emmanuel Macron soit le premier président à s'opposer au projet de Superleague. Le Président de la République ne sera cependant pas présent au Stade de France pour assister à la rencontre.