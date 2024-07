Metz : un club anglais offre 10 M€ pour la pépite Lamine Camara

Le FC Metz est attaqué de toutes parts sur ce mercato estival. Battu sur le fil par l’AS Saint-Etienne lors des barrages d’accession à l’élite française le 2 juin dernier, le club lorrain va retrouver la Ligue 2 seulement un an après l’avoir quittée. Si les Grenats ambitionnent, en toute logique, de regagner rapidement les sommets, ils devront pour y parvenir conserver quel qu’en soit le prix leurs hommes forts du dernier exercice. Une tâche loin d’être aisée quand on constate que de nombreux éléments de l’effectif messin suscitent les convoitises dans l’Hexagone ainsi qu’à l’étranger.

Parmi eux, on retrouve forcément Georges Mikautadze. Brillant avec le FC Metz sur la deuxième partie de saison (13 réalisations et 4 passes décisives en 22 rencontres), l’attaquant de 23 ans a confirmé sa forme étincelante à l’occasion de l’Euro 2024 disputé en Allemagne avec la Géorgie à l’image de son statut de co-meilleur buteur de la compétition avec 3 pions dans la musette. Sans surprise, l’international géorgien ne restera pas chez les Grenats, même si ces derniers ont levé son option d’achat afin de mieux le revendre. Si ce feuilleton est en train de prendre fin, le club à la Croix de Lorraine risque également de perdre son talisman, Lamine Camara.

Metz se montre gourmand pour Lamine Camara

Pour sa première saison dans l’élite française, le milieu de terrain sénégalais a bouclé un exercice 2023-2024 plein avec les Grenats en comptabilisant 1 but et 5 passes décisives en 32 matchs disputés au total. Devenu un cadre en puissance de l’effectif dirigé à l’époque par László Bölöni malgré son jeune âge et sa faible expérience du haut niveau, le natif de Diouloulou, qui a participé à sa première Coupe d’Afrique des Nations en début d’année avec le Sénégal, a fait les beaux jours du FC Metz au point d’être élu pépite de la saison en Ligue 1. Dans cette perspective, plusieurs clubs se sont rapidement penchés sur son profil de joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en relayeur qu’en sentinelle.

Si Lamine Camara a été associé au Barça ces derniers jours avant que cette rumeur ne prenne du plomb dans l’aile, c’est bel et bien Southampton qui a manifesté un intérêt concret pour l’international sénégalais (10 sélections, 3 buts). De retour en Premier League après un passage express en Championship, les Saints comptent se renforcer pour demeurer en première division et ont fait du Messin une priorité cet été en dégainant une première offre estimée à 10 M€ pour le principal concerné selon nos informations. Néanmoins, le club anglais s’est heurté au refus de Metz, qui en demande plus. Malgré tout, Southampton est disposé à revenir à l’assaut de la pépite sénégalaise, emballée à l’idée de traverser la Manche pour évoluer au sein d’un club avec lequel s’est révélé un certain Sadio Mané. À noter également que d’autres clubs, dont les noms n’ont pas filtré, vont passer à l’action pour le Sénégalais.