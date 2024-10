Jürgen Klopp veut offrir 4 joueurs du Barça au groupe Red Bull !

L’annonce a fait l’effet d’une petite bombe. Sans contrat depuis son départ de Liverpool en juin dernier, Jürgen Klopp a officiellement retrouvé un poste. En effet, à partir de janvier prochain, le technicien allemand de 57 ans occupera la fonction de patron du football au sein du groupe Red Bull. «Jürgen Klopp occupera le nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull, à compter du 1er janvier 2025. C’est sa première nomination depuis qu’il a quitté le géant de la Premier League, Liverpool, après un passage réussi. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’Allemand charismatique supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull. Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes des clubs, mais apportera une vision stratégique, en aidant les directeurs sportifs individuels à faire progresser la philosophie de Red Bull. En outre, l’homme de 57 ans soutiendra les opérations de recrutement mondiales de l’organisation et contribuera à la formation et au développement des entraîneurs», pouvait-on ainsi lire au sein du communiqué de presse.

Après les mots, place aux actes car visiblement l’Allemand a bien l’intention de frapper fort pour la multinationale basée en Autriche. Pour rappel, cette dernière détient actuellement le RB Leipzig, le Red Bull Salzbourg, le Red Bull Bragantino, le Red Bull New York et s’apprête à mettre la main sur le Paris FC aux côtés de la famille Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH. «Après presque 25 ans à entraîner, je suis ravi de m’impliquer dans un projet comme celui-ci. Mon rôle a peut-être changé, mais ma passion pour le football et les personnes qui font de ce sport ce qu’il est n’a pas changé. En rejoignant Red Bull au niveau mondial, je souhaite développer, améliorer et soutenir les incroyables talents du football dont nous disposons. Nous pouvons y parvenir de nombreuses manières, en utilisant les connaissances et l’expérience d’élite de Red Bull ou en apprenant d’autres sports et d’autres industries. Ensemble, nous pouvons découvrir ce qui est possible», avait d’ailleurs déclaré Klopp au cours des dernières heures pour justifier sa nouvelle casquette.

Jürgen Klopp veut faire ses courses au Barça…

Déterminé à l’idée de faire parler son réseau et sa connaissance du football pour continuer de faire croître le groupe Red Bull, le natif de Stuttgart a, dans cette optique, d’ores et déjà ciblé quatre noms qui pourraient venir renforcer l’une des entités citées précédemment. En effet, selon les dernières informations d’EL Nacional, l’ancien technicien du Borussia Dortmund s’est mis au travail et a ainsi organisé une réunion de deux heures avec Deco, actuel directeur sportif du FC Barcelone. La raison ? L’Allemand souhaiterait attirer quatre joueurs évoluant actuellement sous les couleurs barcelonaises mais n’ayant toujours pas réussi à s’imposer dans l’équipe première, dirigée par Hans-Dieter Flick. Le premier d’entre eux n’est autre que le crack espagnol, Aleix Garrido, âgé de 20 ans seulement. Capitaine de la réserve, ce dernier avait même fait ses débuts avec les pros sous les ordres de Xavi mais les blessures ont finalement coupé son ascension. Aujourd’hui doublé par Unai Hernández, Marc Casadó, Marc Bernal, voire Guille Fernández, le prometteur milieu d’1m70 pourrait alors se laisser séduire par un nouveau projet. Et ce n’est pas le seul.

Toujours d’après les indiscrétions du média catalan, Klopp s’intéresse également au profil de Noah Darvich. Formé à Fribourg, l’international Espoirs allemand a atterri au Barça il y a un peu plus d’un an mais n’a jamais eu l’occasion de goûter aux joies de l’équipe première. Considéré comme un pari sur l’avenir et recruté contre 2,5 millions d’euros, le milieu offensif de 18 ans ne laisse donc pas insensible le futur architecte du groupe Red Bull. Outre les deux pépites barcelonaises, l’ancien joueur de Mayence vise, enfin, Álex Valle, arrière gauche de 20 ans, et Dani Rodríguez, ailier gauche de 19 ans. Si le premier cité, actuellement prêté au Celtic, ne dispose que de rares minutes dans le couloir gauche de la défense de la formation écossaise, le second a lui récemment prolongé son bail chez les Culers. Pour autant et sans réelle garantie de s’imposer dans la cour des grands, ces deux hommes pourraient, eux aussi, se laisser convaincre par une nouvelle opportunité. Reste désormais à savoir si Jürgen Klopp parviendra à ses fins et dans quel(s) club(s) du groupe Red Bull rebondiront ces quatre pépites…