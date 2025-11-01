BL : le Bayern fracasse Leverkusen avant le choc face au PSG

Pour le compte de la 9e journée de Bundesliga, le Bayern Munich accueillait le vainqueur de l’exercice 2023-2024, le Bayer Leverkusen, à l’Allianz Arena. Avant le choc de Ligue des Champions face au PSG, prévu ce mardi, Vincent Kompany a choisi de faire tourner : Kane, Olise et Luis Díaz étaient sur le banc. L’attaque du Bayern était donc inédite, avec Nicolas Jackson en pointe, épaulé par Gnabry, Karl et Guerreiro. Upamecano était également sur le banc. De son côté, le Bayer Leverkusen, dirigé par Hjulmand, alignait Schick, Poku et Echeverri en attaque. Badé était titulaire dans l’axe, tandis que Terrier et Ben Sghir étaient, eux aussi, remplaçants.

La suite après cette publicité

Mais malgré une équipe complètement remaniée, le Bayern Munich a encore déroulé cet après-midi. En effet, dès la 25e, Serge Gnabry a ouvert le score d’un but du pied droit après une belle ouverture de Bischof, le ballon glissant entre les jambes de Flekken. Près de 5 minutes plus tard, c’est le Sénégalais, Jackson, qui a doublé la mise d’un but de la tête sur un centre parfait de Laimer (2-0, 31e). Juste avant la pause, le Français Badé a marqué contre son camp (3-0, 43e). Le Bayer a poussé en seconde période, mais n’a pas réussi à marquer. Avec ce résultat, le Bayern Munich conforte sa place de leader au classement de Bundesliga avec 27 points sur 27, tandis que le Bayer est 5e avec 17 points.