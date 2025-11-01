Menu Rechercher
BL : le Bayern fracasse Leverkusen avant le choc face au PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Nicolas Jackson @Maxppp
Bayern Munich 3-0 Leverkusen

Pour le compte de la 9e journée de Bundesliga, le Bayern Munich accueillait le vainqueur de l’exercice 2023-2024, le Bayer Leverkusen, à l’Allianz Arena. Avant le choc de Ligue des Champions face au PSG, prévu ce mardi, Vincent Kompany a choisi de faire tourner : Kane, Olise et Luis Díaz étaient sur le banc. L’attaque du Bayern était donc inédite, avec Nicolas Jackson en pointe, épaulé par Gnabry, Karl et Guerreiro. Upamecano était également sur le banc. De son côté, le Bayer Leverkusen, dirigé par Hjulmand, alignait Schick, Poku et Echeverri en attaque. Badé était titulaire dans l’axe, tandis que Terrier et Ben Sghir étaient, eux aussi, remplaçants.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 27 9 +29 9 0 0 33 4
2 Logo Leipzig Leipzig 22 9 +9 7 1 1 19 10
3 Logo Dortmund Dortmund 20 9 +9 6 2 1 15 6
4 Logo Stuttgart Stuttgart 18 9 +4 6 0 3 14 10
5 Logo Leverkusen Leverkusen 17 9 +4 5 2 2 18 14
6 Logo Francfort Francfort 14 9 +3 4 2 3 22 19
7 Logo Hoffenheim Hoffenheim 13 8 +2 4 1 3 15 13
8 Logo Brême Brême 12 9 -4 3 3 3 13 17
9 Logo Cologne Cologne 11 8 +1 3 2 3 12 11
10 Logo Union Berlin Union Berlin 11 9 -4 3 2 4 11 15
11 Logo Fribourg Fribourg 10 9 -2 2 4 3 11 13
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 8 8 -4 2 2 4 9 13
13 Logo Hambourg Hambourg 8 8 -4 2 2 4 7 11
14 Logo Augsbourg Augsbourg 7 9 -9 2 1 6 12 21
15 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 9 -10 2 1 6 8 18
16 Logo M'gladbach M'gladbach 6 9 -8 1 3 5 10 18
17 Logo Mayence Mayence 5 9 -7 1 2 6 10 17
18 Logo Heidenheim Heidenheim 5 9 -9 1 2 6 8 17
Voir le classement complet

Mais malgré une équipe complètement remaniée, le Bayern Munich a encore déroulé cet après-midi. En effet, dès la 25e, Serge Gnabry a ouvert le score d’un but du pied droit après une belle ouverture de Bischof, le ballon glissant entre les jambes de Flekken. Près de 5 minutes plus tard, c’est le Sénégalais, Jackson, qui a doublé la mise d’un but de la tête sur un centre parfait de Laimer (2-0, 31e). Juste avant la pause, le Français Badé a marqué contre son camp (3-0, 43e). Le Bayer a poussé en seconde période, mais n’a pas réussi à marquer. Avec ce résultat, le Bayern Munich conforte sa place de leader au classement de Bundesliga avec 27 points sur 27, tandis que le Bayer est 5e avec 17 points.

Pub. le - MAJ le
