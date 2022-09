Premier League : Manchester City accroché par Aston Villa

Dauphin d'Arsenal avant la sixième journée de Premier League, Manchester City se déplaçait ce samedi après-midi à Birmingham pour y affronter Aston Villa. Les Cityzens, grands vainqueurs à domicile face au promu Nottingham Forest en milieu de semaine, affrontaient des Villans en difficulté dans ce début de championnat, avec quatre défaites sur ses cinq premières rencontres de championnat. Pour continuer sa série d'invincibilité en PL, à 17 matches avant ce week-end, ne réalisait qu'un seul changement par rapport à son dernier onze, avec le retour de Kevin De Bruyne dans le milieu de terrain, permettant à Bernardo Silva de prendre l'aile droite de l'attaque à la place de Julian Alvarez. Chez les locaux, Steven Gerrard changeait son dispositif tactique pour laisser place à un 4-4-2 losange, afin de mettre Douglas Luiz en numéro 10 derrière le duo Bailey-Watkins.

Dès le début du premier acte, Manchester City tentait rapidement de mettre la pression dans la moitié de terrain adverse sans pour autant convertir leurs occasions. Villa pouvait d'abord remercier Kyle Walker, qui décidait de frapper au lieu de servir son coéquipier Erling Haaland, une frappe qui passait bien au-delà des cages d'Emiliano Martinez (4e). Quelques minutes plus tard, le tir puissant de KDB frôlait le poteau du portier argentin (9e). Avec la grosse domination des Mancuniens, les hommes de l'ancienne gloire de Liverpool devaient attendre la 38e minute pour se procurer leur réelle première occasion par l'intermédiaire d'Ollie Watkins. L'Anglais réussissait à éliminer son compatriote John Stones dans la surface, mais ce dernier revenait au bon moment pour dévier sa frappe, proche du bois gauche d'Ederson (38e). À la pause, City domine, Villa plie, mais ne rompt pas.

Haaland, encore lui

Au retour des vestiaires, Cityzens et Villans ne changeaient pas leurs onzes mais le score, lui, changeait en peu de temps. Kevin De Bruyne dédoublait sur le couloir droit et envoyait un centre piégeux, par-dessus de Martinez, pour son coéquipier Haaland au second poteau. Le Norvégien n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets du gardien de but adverse pour enfin débloquer la marque dans cette rencontre (1-0, 50e). Le rythme de jeu retombait quelque peu après cette ouverture du score, laissant les hommes de Guardiola faire tourner le ballon devant un bloc adverse très bas. Néanmoins, sur contre-attaque, Aston Villa pouvait surprendre le champion d'Angleterre en titre, mais Ramsey (58e) puis Bailey (60e) n'arrivaient pas à tromper la vigilance d'un Ederson aux aguets.

Dans la foulée, Haaland n'était pas loin du doublé si Martinez ne s'était pas déployé face à lui (64e, 69e). Sur un coup-franc adverse à l'entrée de la surface de réparation, l'Argentin ne pouvait néanmoins rien sur le tir de De Bruyne, qui heurtait la barre transversale (67e). Villa égalisait contre le cours du jeu à la suite d'une belle combinaison sur le couloir gauche, conclue par le but de Bailey servi dans la zone de vérité (74e). Et malgré les dernières opportunités de Rodri (87e), l'entrant Riyad Mahrez (88e) ou encore Phil Foden, Manchester City encaisse le deuxième match nul de sa saison et rate l'occasion de monter à la première place du classement. Avec ce point du nul, Aston Villa sort provisoirement de la zone rouge.