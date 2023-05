JT Foot Mercato : le FC Barcelone lance une grande épuration avant de se renforcer !

Gros ménage à Barcelone

Ça va bouger au Barça cet été et ce, dans le sens des départs dans un premier temps. De nombreux joueurs vont revenir de prêts et seront priés de trouver un nouveau point de chute. C’est le cas de Sergiño Dest , ou encore Nico Gonzalez. Le jeune Ez Abde est également concerné, mais aussi Clément Lenglet et Samuel Umtiti. D’autres joueurs de l’effectif vont être vendus comme le jeune Ansu Fati. En tout cas, c’est la volonté des dirigeants catalans. Un échange a été évoqué avec Wolverhampton, et Ruben Neves ferait le chemin inverse. Mais d’après Sport, la destination n’irait pas vraiment à Fati. Il préférait s’imposer à Barcelone. Franck Kessié est également mis sur le marché des transferts par son club, tout comme Ferran Torres. D’ailleurs, les Blaugrana ont fixé le prix de l’attaquant espagnol. Et pour se l’offrir, il faudra dépenser au moins 42 M€. Sauf que là encore, le joueur ne veut pas partir. Enfin, Raphinha, arrivé l’été dernier, est également poussé vers la sortie par le Barça. Et si le club cherche à vendre, c’est avant tout pour faire de la place dans l’effectif dans le but de faire venir Leo Messi notamment. D’ailleurs, comme l’a expliqué Javier Tebas, le président de la Liga, le départ de Busquets et son gros salaire est plutôt une bonne nouvelle, pour que le retour de La Pulga puisse être une réalité. Il y a ensuite le cas de Gündogan qui arrive libre de tout contrat. Et autre bonne nouvelle économique, l’actuel joueur de Manchester City a accepté de baisser ses ambitions en termes de salaire. Car le FC Barcelone lui promet un contrat longue durée, contrairement aux Skyblues. En revanche, ça se refroidit pour Benjamin Pavard. Les dirigeants du Bayern Munich seraient en pleines négociations pour le prolonger.

La Juve fait confiance à Pogba

Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de Paul Pogba. Depuis son retour à Turin, le Français galère vraiment avec les blessures, mais depuis quelques semaines il enchaîne les matches ! Même si son temps de jeu ne dépasse pas encore les 30 minutes pour l’instant. En tout cas, ça va mieux pour La Pioche selon son coach qui a évoqué son cas en conférence de presse : «il monte en puissance et il a joué 25 bonnes minutes. C’est surtout lorsque les matches se jouent près de la surface, dans la moitié de terrain de l’adversaire, qu’il devient un joueur encore plus extraordinaire. Il a besoin de jouer des matches pour trouver sa condition et il le sait aussi. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais pour l’instant, l’important est qu’il soit disponible pendant une demi-heure.»

Nouveau défi pour Balotelli

Mario Balotelli a trouvé un nouveau point de chute. En effet, actuellement joueur du FC Sion depuis l’été dernier, il devrait ne pas prolonger l’aventure. Et c’est en Roumanie qu’il pourrait rebondir, puisque le Rapid Bucarest s’est montré intéressé par son profil. Une information du média roumain GSP qui ajoute que Mario Balotelli demanderait une prime à la signature d’un million d’euros. Une requête qui pourrait refroidir le Rapid Bucarest. Mais si le transfert finit par aboutir, il s’agirait de son 6e club, en moins de 4 an et demi.