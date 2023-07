OM : Marcelino revoit ses plans

La suite après cette publicité

Un adepte du 4-4-2. Voilà comment a immédiatement été présenté Marcelino, le coach espagnol qui a atterri sur le banc marseillais. Proche du président Pablo Longoria, il est aussi réputé particulièrement exigeant envers ses joueurs. Mais il va devoir s’adapter aux profils de ces derniers. Car si une première épine lui a été enlevée du pied avec le départ de Dimitri Payet, l’entraîneur de 57 ans doit composer avec un effectif bâti pour satisfaire le plan de jeu d’Igor Tudor, qui évoluait notamment avec deux milieux offensifs axiaux en soutien d’un attaquant.

Ounahi, Guendouzi, Payet, Malinovski, Under et Harit ont tous joué ce rôle la saison passée, mais, hormis potentiellement Under et Harit, ils ne ressemblent pas à des milieux excentrés dans un 4-4-2 à plat. De plus, la mise en place de ce système tactique devait obliger les dirigeants olympiens à recruter plusieurs attaquants, puisqu’avec la fin de contrat d’Alexis Sanchez, Vitinha était bien seul. L’arrivée d’Aubameyang résout une partie du problème, voire même tout le problème.

Encore 4 recrues espérées

Car selon les informations de La Provence, Marcelino serait disposé à évoluer en 4-2-3-1 voire en 4-3-3 plutôt qu’en 4-4-2 cette saison. S’adaptant ainsi mieux à son effectif. Malinovski, Harit ou Ounahi peuvent jouer sous l’attaquant. Et cela pourrait également convenir à Iliman Ndiaye, toujours ardemment courtisé.

Si Pablo Longoria et Javier Ribalta ont déjà bien avancé sur la refonte du secteur offensif, il faudra encore travailler sur le plan défensif, et notamment celui des latéraux, puisque Jonathan Clauss et Renan Lodi n’ont pas encore de doublure. L’effectif doit donc se garnir, 4 recrues sont ainsi espérées, afin d’être prêt pour le premier rendez-vous majeur de la saison le 8 ou 9 août prochain pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.