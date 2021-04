Real Madrid : Florentino Pérez veut voir Messi rester au Barça

Lionel Messi prolongera-t-il au FC Barcelone alors que son contrat expire à la fin de saison ? C’est en tout cas la volonté du club catalan qui est enfin entré en négociations depuis quelques jours avec l’entourage du joueur. Et le FC Barcelone n’est visiblement pas la seule équipe à vouloir garder le sextuple Ballon d’Or. Le Real Madrid aussi.

Dans l’émission El Chiringuito, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a été interrogé sur la situation de Lionel Messi. Il aimerait le voir rester au Barça pour garder cette compétitivité entre les deux géants espagnols. « J’aimerais qu’il reste parce que c'est un grand joueur. Le phénomène Madrid-Barcelone, s'il n'existait pas, aurait dû être inventé. Quand ils jouent, le monde est paralysé et le match est suivi par peut-être 500 à 600 millions de personnes, et c'est un luxe que nous sommes les seuls à avoir ici. Quand City et United jouent, ça n'arrive pas », a-t-il détaillé.