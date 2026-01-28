Mercato PSG : Ousmane Dembélé va recevoir une offre démentielle !

Faut-il s’inquiéter pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ? Son contrat expire en 2028, ce qui laisse tout de même un peu de marge au Paris Saint-Germain pour négocier un nouveau bail avec le Ballon d’Or 2025. Une première offre a déjà été faite, mais comme révélé par nos informations plus tôt ce mois de janvier, l’ancien du Barça n’en est pas satisfait. Effectivement, le champion d’Europe propose 30 millions d’euros annuels à sa star… qui en réclame le double.

De son côté, le Paris Saint-Germain ne compte pas faire de folies et a déjà fait passer des messages dans la presse : « on ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l’équilibre économique du club ». La politique du club a changé et Dembélé doit se faire à l’idée qu’il ne touchera pas d’émoluments totalement démesurés comme ceux qui ont été offerts à certaines stars comme Kylian Mbappé et Lionel Messi ces dernières années.

Une offre juteuse pour convaincre Dembélé

Il est donc prévenu : il n’aura jamais un salaire XXXL au Paris Saint-Germain. En revanche, comme l’indique Sky Sports, il pourrait l’obtenir en… Arabie saoudite. Le média indique que des décideurs du championnat saoudien ont déjà commencé à bouger en coulisses pour faire venir l’international tricolore après le Mondial. Le pays veut lancer une deuxième vague d’investissements, alors que certaines des stars recrutées à l’époque arrivent en fin de contrat. Et qui de mieux que le Ballon d’Or pour être la nouvelle tête d’affiche de la ligue ?

De plus, de nouveaux investisseurs privés sont en train d’investir dans le championnat, qui ne dépend donc plus uniquement de fonds étatiques et qui a donc une force de frappe encore plus puissante qu’au début. Pour l’instant, le joueur et son entourage sont surtout concentrés sur le Paris Saint-Germain et les objectifs de la saison. Aucune décision ne sera donc prise dans ces mois à venir, du moins tant que des titres sont encore en jeu. Mais les décideurs parisiens savent donc qu’il y aura une énorme concurrence pour Dembélé, et qu’ils ne pourront - et ne voudront - jamais s’aligner sur les salaires proposés en Saudi Pro League…