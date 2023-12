Chelsea face à l’épineux casse-tête Enzo Fernandez

Il y a un an, Enzo Fernandez célébrait son premier titre de champion du monde avec l’Argentine. Sacré à Doha avec l’Albiceleste, le milieu de terrain a vécu un rêve. A son retour en Europe quelques semaines plus tard, le natif de San Martin a dû gérer un mercato très animé. Suivi par plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid, il a été érigé en priorité par Chelsea. Les Blues ont tout tenté pour le déloger de Benfica. Mais les Portugais ont fermé la porte systématiquement. Alors qu’on imaginait Enzo Fernandez poursuivre à Lisbonne, il a finalement eu gain de cause en toute fin de mercato.

En effet, Benfica a annoncé son départ à Chelsea le 1er février 2023. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont cassé leur tirelire pour s’attacher ses services puisqu’ils ont dépensé 121 millions d’euros. Le champion du monde argentin, lui, a signé un contrat jusqu’en juin 2031 ! Attendu au tournant en raison de son prix record, le principal intéressé a avoué ne pas y faire attention. «Ces chiffres n’ont rien à voir avec moi. Cela fait partie du football. Mon travail est d’y aller et de donner le meilleur de moi-même.»

Un Mondial et un gros transfert à Chelsea à digérer

Durant ses six premiers mois à Londres, il n’a pas vécu des moments faciles tant collectivement qu’individuellement. Auteur de 22 apparitions, l’Argentin, qui a été titulaire à chaque fois, n’a pas eu un impact immédiat. Cette saison 2023-24, les médias comme les supporters attendaient qu’il montre un visage bien plus séduisant, d’autant que Moises Caicédo a été recruté pour l’épauler dans l’entrejeu. Mais les hommes de Mauricio Pochettino ne réalisent pas vraiment une première partie de saison convaincante, eux qui pointent à la dixième place en Premier League.

De son côté, Enzo Fernandez a joué 20 rencontres, dont 17 en tant que titulaire. Le temps d’inscrire 3 buts, dont un sur pénalty. Dans le onze de Pochettino, l’ancien de River Plate tente d’apporter son agressivité, son engagement et son volume de jeu. Mais il n’évolue pas encore à son meilleur niveau. A sa décharge, Pochettino l’utilise en n°10 derrière l’attaquant alors qu’il est plus à l’aise dans un double pivot. Ces choix tactiques de son coach se ressentent sur ses prestations. Hier soir d’ailleurs, il n’a pas fait bonne impression face à Newcastle. Le joueur de 22 ans n’est resté que 31 minutes sur le terrain avant d’être remplacé et consolé par son entraîneur.

L’Argentin est blessé

En effet, le joueur, blessé, était en larmes. En conférence de presse, Pochettino a donné de ses nouvelles. «Il s’est senti un peu malade avant le match. Il ne se sentait pas bien du tout et quand il a commencé à jouer il ne s’est pas bien senti. Je lui ai demandé comment il allait et il a demandé à sortir. Espérons que ce n’est pas important.» Mais la réalité serait légèrement différente. TyC Sport révèle qu’il souffre d’une physiquement depuis plusieurs semaines maintenant et qu’il n’évolue pas à 100% de ses capacités.

Le média argentin précise : «au début, ce changement précoce a attiré l’attention, car Enzo n’avait montré aucun signe de douleur au cours des 31 minutes passées sur le terrain . Il n’a même pas été soigné par le staff médical de l’équipe et a quitté le terrain tout seul, sans avoir besoin de l’aide de la civière. En tout cas, on a vite appris que l’ex-River n’était pas à 100% physiquement et qu’il souffrait de pubalgie depuis maintenant plusieurs semaines. Comme il s’agissait d’un match décisif pour l’équipe londonienne, il a demandé à Pochettino de débuter, mais il n’a pu tenir que peu de temps sur le terrain.»

Pochettino ne l’utilise pas à son poste

Tyc Sport ajoute : «le n°5 a été vu les yeux vitreux et a dû être consolé par son entraîneur. Les larmes sont de colère et d’angoisse car il souffre de ce problème pubien depuis un certain temps déjà et il ne peut pas le laisser derrière lui. Ce mercredi, il subira des études pour confirmer ou infirmer toute autre blessure musculaire. Au sein de Chelsea, on pense qu’il sera absent du terrain pendant environ un mois, même si tout dépendra des résultats.» Une mauvaise nouvelle pour Enzo Fernandez, qui peine à s’imposer totalement et qui traverse une mauvaise passe.

Même chose pour Chelsea, qui a misé gros sur lui. D’autant que Pochettino persiste à l’aligner à un poste qui n’est pas le sien et qu’il préfère associer Caicedo, qui revient bien, à Gallagher, en forme et qui se bat pour ne pas être vendu. Le tout sans compter le retour prochain de Romeo Lavia et une possible recrue au mercato. Pas de quoi rassurer Enzo Fernandez, qui a été acheté 121 millions d’euros et qui n’est pas mis dans les meilleures dispositions par son club. Un nouveau casse-tête en perspective pour les Anglais.