EdF : Wesley Fofana envoie un message à Didier Deschamps

Après la lourde défaite de Chelsea face au Paris Saint-Germain (5-2) au Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Wesley Fofana a évoqué son avenir international en zone mixte. Le défenseur français, qui enchaîne les matches cette saison, a reconnu que la perspective d’un retour en sélection reste dans un coin de sa tête malgré un contexte personnel compliqué ces dernières années. Le joueur des Blues a ainsi adressé un message mesuré à Didier Deschamps.

« Merci si vous trouvez que je reviens bien. Après un match comme ça, c’est dur de dire qu’on a fait un bon match. Mais oui, la Coupe du monde, pour n’importe quel joueur qui est international, c’est dans un coin de la tête. Après je ne mens pas : d’où je viens, après les années galères que j’ai eues, si j’y vais, c’est bien, si je n’y vais pas, ça n’est pas la fin du monde, je m’en remettrai. Mais oui, c’est une source de motivation. Je travaille déjà pour aider mon équipe. Après la Coupe du monde, on verra. Donc oui, je vais essayer de continuer à rester en forme, enchaîner les matches. On va arriver dans une période où on a beaucoup de matches, donc il va falloir bien gérer tout ça. Mais en tout cas, je me sens bien, oui ». Une déclaration lucide au au sélectionneur des Bleus qui montre la volonté du défenseur de retrouver progressivement sa place.