La sortie médiatique remarquée de Diego Simeone sur Antoine Griezmann

L’Atlético a tremblé. Pendant plusieurs jours, dirigeants et supporters de l’Atlético ont bien cru qu’Antoine Griezmann allait prendre la poudre d’escampette en pleine saison. Et ce, pour rejoindre Orlando City en Major League Soccer, où le mercato est ouvert. Une nouvelle qui aurait été terrible pour les Colchoneros, puisque le Français est à un niveau exceptionnel en ce moment, à l’image de sa bonne entrée en jeu contre la Real Sociedad samedi (3-2), avec une passe décisive à la clé.

Ce week-end, il y a cependant eu confirmation : il a choisi de rester, et de reporter son départ vers les USA à cet été. « Il a un contrat pour cette saison et deux autres avec nous. Je ne vois pas d’autre nouveauté. Antoine est dans une forme extraordinaire, il fait des matchs exceptionnels. Le public du Metropolitano va l’applaudir comme toujours. Je maintiens ce que j’ai dit : il a un contrat, il va rester avec nous. Il réalise des performances spectaculaires et c’est le plus important. Il va continuer avec nous et c’est tout. La situation est la même qu’il y a deux semaines », a notamment confié Mateu Alemany, DS du club colchonero.

Simeone est soulagé

Et après cette victoire contre la Real Sociedad - que les Colchoneros affronteront d’ailleurs en finale de Copa del Rey en avril - Diego Simeone s’est exprimé sur le Français, confirmant qu’il est heureux de le voir rester. « Ces choses, c’est mieux quand c’est le joueur qui en parle directement, et qu’il explique ce qu’il a voulu dire. Nous nous voulons toujours le meilleur pour lui. D’abord en tant que personne, en tant que famille, parce que je l’aime beaucoup, et lui s’exprimera quand ça sera son tour », a d’abord confié El Cholo.

« Griezmann est différentiel. Quand il est bien, c’est un joueur très important, et j’espère qu’il continuera de nous régaler avec tout ce qu’il peut apporter », a conclu l’entraîneur argentin, qui va donc pouvoir compter sur le Français pour les grosses échéances à venir. En plus de cette finale de Copa face à l’ancien club du Mâconnais, les Colchoneros vont aussi défier Tottenham en huitièmes de finale de Ligue des Champions, et un derby madrilène passionnant est prévu pour le 22 mars…