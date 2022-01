FC Barcelone : excellente nouvelle dans le dossier Erling Haaland

La suite après cette publicité

Où jouera Haaland la saison prochaine ? Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Si on sait par exemple que Kylian Mbappé devrait, sauf surprise, rejoindre le Real Madrid, impossible de dire quel maillot défendra le Norvégien dans quelques mois. Les Merengues, mais aussi le FC Barcelone, le PSG et bien d'autres cadors européens sont intéressés.

Mais, plus le temps avance, plus la possibilité de voir le cyborg signer en Catalogne prend de l'ampleur. Depuis des mois déjà, Joan Laporta, par ailleurs très proche de Mino Raiola, laisse des indices qui font comprendre que les Barcelonais tenteront le coup. Et ça tombe bien, l'Espagne serait la destination de choix du buteur... Si on sait que les Madrilènes ont les capacités financières de se l'offrir, on pouvait avoir certains doutes à ce sujet concernant les Barcelonais, dans une situation difficile sur le plan pécuniaire et marqués à la culotte par le fair-play financier de la Liga.

La Liga va permettre au Barça de respirer un peu

L'édition espagnole de Goal dévoile cependant de nouvelles informations qui vont ravir les fans des Barcelonais. Ainsi, on apprend que le FC Barcelone peut notamment vendre une partie - le média parle de 49% des actions - sa société de production de contenus Barça Studios, qui lui rapporterait environ 100 millions d'euros. Mais surtout, la Liga a confirmé au club que cet argent pourra être réinvesti dans le mercato. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le Barça est soumis à la règle des 1/4, qui ne lui permet que de réinvestir un quart des sommes récoltées uniquement par la vente de ses joueurs, et non par la vente d'autres actifs du club ou la signature de sponsors.

Différents calculs réalisés par le club et la Liga estiment que grâce à différentes ventes d'actifs ainsi que la signature de nouveaux contrats, notamment pour le sponsor maillot principal, la masse salariale autorisée s'élèvera à environ 400 millions d'euros. Aujourd'hui, la Liga n'autorise le Barça qu'à dépenser 98 millions d'euros pour les salaires de ses joueurs, un montant que les Catalans dépassent largement et c'est pour cette raison qu'ils sont soumis à la règle des 1/4. En été, ça ne sera plus le cas, et la voie sera libre pour enrôler Erling Haaland. Reste tout de même à convaincre la vedette scandinave, surtout qu'il l'équipe de Xavi ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions...