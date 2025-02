Tottenham : Alejandro Garnacho pour remplacer Werner ?

Après l’échec de la piste Tel, Tottenham n’a pas fini son marché, et reste déterminé à trouver un attaquant. Alors que l’accord avec l’international espoir français était presque conclu, le joueur a refusé de rejoindre Londres, et laisse les Spurs en recherche d’un nouveau joueur offensif. Selon le Daily Mail, Daniel Lévy et sa cellule de recrutement auraient jeté leur dévolu sur Alejandro Garnacho. Évoqué comme un des potentiels départs qui viendrait alléger la masse salariale de Manchester United, l’international argentin a été mis de côté du groupe fin décembre, avant d’être récemment réintégré.

Les Mancuniens exigent 65 millions de livres pour se séparer de leur ailier de 20 ans, après avoir refusé une offre autour des 50 millions formulée par le Napoli il y a quelques jours de cela. Une somme que Tottenham semble peu disposée à investir, eux qui avaient proposé 50 millions au Bayern pour Mathys Tel. Cette saison, Alejandro Garnacho a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester, pour sept buts et autant de passes décisives.