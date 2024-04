Lille - OM : quand Rémy Cabella s’inspire de Kylian Mbappé

En ouverture de la 28e journée de Ligue 1, le LOSC a frappé un grand coup en s’offrant l’Olympique de Marseille sur sa pelouse (3-1) et en revenant à égalité de points avec Monaco, quatrième. Un succès notamment obtenu grâce à Rémy Cabella, de retour en tant que titulaire ce vendredi soir. Face à son ancien club, l’ailier de 34 ans a inscrit une belle frappe enroulée pour faire le break et a assuré s’être inspiré de Kylian Mbappé pour réussir son tir.

«Vous voulez vraiment savoir ce que j’avais dans la tête ? Je regarde beaucoup Kylian Mbappé et dans mon action, j’y pense. Parfois, il n’y a pas besoin de dribbler le joueur, il y a le joueur devant le gardien, cela peut le gêner. Je fais ma touche, j’enroule et après, il y a aussi la réussite. Il faut prendre exemple sur les grands joueurs et ça marche, c’est un très beau but», a-t-il expliqué sur Prime Video.