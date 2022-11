Le nouveau couac du PSG fait parler en Europe, Olivier Giroud fait halluciner l'Italie

La suite après cette publicité

C'était le dernier match des poules pour le PSG, et contre toute attente, le club de la capitale n'a pas conservé sa première place, malgré la victoire (1-2) contre la Juve. Car dans le même temps, Benfica écrasait le Maccabi Haïfa (6-1), et reprenait le siège de leader au Paris Saint-Germain, grâce à un plus grand nombre de buts à l'extérieur. « La victoire en déchantant », résume bien le journal L'Équipe. Il faut dire que tout s'est joué à la dernière minute, avec le dernier but des Lisboètes. Cette surprise fait aussi les gros titres du Parisien qui évoque plutôt « une victoire pour rien ». Le journal local va même plus loin dans ses pages intérieures en affirmant que « Paris ne peut s'en prendre qu'à lui-même ». Globalement, ce nouvel échec fait les gros titres partout en Europe, de l'Italie en passant par le Portugal et même l'Espagne, qui redoute un mauvais tirage pour le Real Madrid, avec cette deuxième place du PSG.

Giroud porte Milan !

En Italie, la large victoire de l'AC Milan contre le RB Salzbourg (4-0) fait les gros titres de la presse, avec notamment un doublé d'Olivier Giroud. La Gazzetta dello Sport présente le «paradis Milan». Car le Français a permis à son équipe de valider sa qualification pour les phases finales de cette Ligue des Champions. Pour le Corriere dello Sport, c'est même le « Giroud d'Italie » qui a mené le club lombard à la victoire. Même chose en couverture de Quotidiano Sportivo. Le quotidien transalpin met également en avant, le doublé et le niveau de gala de l'attaquant. Le son de cloche est identique en Une de Tuttosport, « Tête et cœur, le show de Giroud », titre le journal. Reste à savoir si cette nouvelle performance fera pencher la balance du bon côté, dans la tête du sélectionneur Didier Deschamps.

MU plus que jamais sur Bellingham !

En Angleterre, la grosse info de ce jeudi concerne le mercato de Manchester United. Les Red Devils sont très chauds pour faire venir Jude Bellingham. La pépite anglaise attise les convoitises, malgré son prix affolant de 100 M£ : environ 115 M€. D'après le Daily Mirror, MU est prêt à se lancer dans la bataille pour le transfert du milieu. Mais les Red Devils ne sont pas fous et savent qu'ils devront affronter du lourd sur ce dossier avec notamment Manchester City et Liverpool, déjà sur les rangs. Bellingham fait également la couverture du Daily Star ce jeudi, car United va retenter d'attirer le jeune anglais, après un premier échec, en 2020. À l'époque, il avait quitté Birmingham pour aller au Borussia Dortmund.